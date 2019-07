07.07.2019

Gersthofer Kunstpreis: Diesmal gewinnt das Schlagzeug

Fabian Strauß erhielt den Gersthofer Kunstpreis Musik. Der Schlagzeuger spielte bei der Preisverleihung in der Stadthalle eindrucksvoll das Stück „Wicca (Set-up)“ von Casey Cangelosi. Die Zuhörer applaudierten begeistert. Der ehemalige Drummer hatte zum ersten Mal überhaupt an einem Wettbewerb teilgenommen.

Die Stadt Gersthofen zeichnet Fabian Strauß aus. Einen Sonderpreis erhält der Gersthofer Tobias Butorac.

Von Gerald Lindner

Zum 35. Mal hat die Stadt Gersthofen heuer den Kunstpreis verliehen – diesmal im Bereich Musik. Und die Preisträger Fabian Strauß und Tobias Butorac zeigten eindrucksvolles musikalisches Format. Überraschend war, dass die Fachjury sich diesmal für zwei Schlagzeuger entschieden hatte. Für eine passende und mitreißende Umrahmung sorgte Posaunist Harald Bschorr mit seinem Bläserquintett „Brasspur“.

„Ich freue mich, dass es heute etwas auf die Ohren gibt – im besten Sinne“, sagte Bürgermeister Michael Wörle. „Man verbindet bestimmte Ereignisse im Leben mit Musik und der Mensch versucht, sich diese Erinnerungen über Musikstücke zurückzuholen. Von Musik geht eine Faszination aus, die Menschen jenseits von Sprache verbindet.“

Musik kann die Welt verändern

Werner Goschenhofer, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank Handels und Gewerbebank Gersthofen, die das Preisgeld stiftete, verwies auf das Motto des Gersthofer Kunstpreises 2019, ein Zitat des irischen Musikers Bono: „Musik kann Menschen verändern, also kann sie auch die Welt verändern“. Er fragte: „Wie viel mehr Musik brauchen wir bei den Nachrichten, die wir jeden Tag hören müssen?“

Wolfgang Reß, Vorsitzender der Fachjury, betonte: „Heuer zeigten alle Teilnehmer ein sehr hohes Niveau.“ Die Jury hatte die interessante und gleichzeitig schwierige Aufgabe, aus dem zehnköpfigen Teilnehmerfeld mit unterschiedlichsten Interpretationen, instrumental und vokal, einen Preisträger zu ermitteln. Dabei reichte die Bandbreite vom Schlager bis zur Klassik, von Violine und Klavier bis zum Schlagzeug. Nicht zuletzt diese Bandbreite, und auch die Altersspanne – teilnehmen dürfen Bewerber zwischen 18 und 35 Jahren – hätten die Jury vor eine große Herausforderung gestellt, so Reß weiter.

Gersthofer Jury vergibt einen Sonderpreis

Es gelang den Preisrichtern, die Bank noch zu überreden, einen Sonderpreis für besondere Leistungen in Höhe von 500 Euro zu stiften. Diesen erhielt der Gersthofer Tobias Butorac, Schlagzeugstudent an der Münchner Musikhochschule, hat mit der Interpretation seiner Eigenkomposition „Echoes für Marimbaphon“. „Diese hat die Jury besonders beeindruckt.“ Die Zuhörer konnten live erleben, wie Butorac mit seiner einfühlsamen und virtuosen Musik begeistert. Der 22-Jährige hatte sich bereits vor zwei Jahren beworben. „Aber, damals hatte ich erst zwei Wochen vor dem Vorspieltermin vom Wettbewerb erfahren und war daher nicht ausreichend vorbereitet“, räumte er gegenüber unserer Zeitung ein.

Den mit 3500 Euro dotierten Kunstpreis erhält der 29-jährige, in Gunzenhausen geborene Schlagzeuger Fabian Strauß. „Er hat mit technisch perfektem Spiel, rhythmischer Präzision und großer Virtuosität eine überzeugende, beeindruckende Performance geboten“, so Wolfgang Reß. Seine Interpretation lebte von einer großen Bandbreite an klanglichen Raffinessen, dynamischer Vielfalt und einer spannenden Präsentation anspruchsvoller, zeitgenössischer Schlagzeug-Literatur. Auch er demonstrierte in begeisternder Weise „Wicca“ von Casey Cangelosi, dass das Urteil der Jury berechtigt war. Strauß lehrt und spielt in verschiedenen Orchestern, aber auch solistisch.

Die Jury bestand aus Wolfgang Reß Leiter des philharmonischen Chors Augsburg, Kammersänger Ulrich Reß, Ludwig Hornung, Konzertmeister der Augsburger Philharmoniker sowie Gersthofens Kulturreferent Uwe Wagner.

Themen Folgen