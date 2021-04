Gersthofer Römertor bekommt neue Haltestelle mit Wartehäuschen

Plus 200 Wohnungen bietet das Quartier Römertor im Süden Gersthofens. Deswegen will die Stadt eine neue Haltestelle bauen. Dafür gibt sie eine Menge Geld aus.

Verbesserung im ÖPNV: Mit dem Bau der Wohnanlage Römertor am südlichen Stadtrand wurde der bestehende Bushaltepunkt Mühlweg in Richtung Gersthofer Stadtmitte zu einer barrierefreien Bushaltestelle mit Wartehäuschen ausgebaut. Nachdem die neuen Eigentümer in die 200 Wohnungen des Wohnquartiers eingezogen sind, soll nun auch eine Haltestelle auf der Westseite der Augsburger Straße in Richtung Park-and-Ride-Platz Augsburg Nord errichtet werden. Die Bauverwaltung legte dazu zwei Varianten vor. Der Bauausschuss entschied sich einstimmig für die teurere der beiden.

Wichtig ist eine solche, barrierefrei ausgebaute Bushaltestelle an dieser Stelle nicht zuletzt, weil unter den 200 Appartements auch 82 für ein betreutes Wohnmodell der Johanniter genutzt werden. Daher sind künftig zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner zu erwarten, die den Bus benutzen und nicht mehr so gut zu Fuß oder mit Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind.

Gersthofer Grundstückseigentümer winken ab

Zunächst wurden die angrenzenden Grundstückseigentümer angeschrieben, ob die Stadt Gersthofen für ein Wartehäuschen zusätzlichen Grund erwerben könne, berichtete Isolde Mair von der Verwaltung im Bauausschuss. Die Eigentümer hätten dies allerdings abgelehnt. Daraufhin hatte die Verwaltung zwei Varianten erarbeitet. Bei Variante 1 wird die Haltestelle auf dem vorhandenen Seitenstreifen errichtet. Dieser gehört der Stadt. Beide Fahrstreifen in Richtung Augsburg bleiben erhalten, sodass der Bus auf der rechten Spur anhält und steht und die Autos auf der zweiten Spur vorbeifahren können.

Als Vorteile nannte Isolde Mair, dass der Verkehr durch anhaltende Busse nicht eingeschränkt würde. Da kein Wartehäuschen gebaut werden kann, wären die Kosten mit 55.500 Euro geringer. In Abstimmung mit der Stadt Augsburg könnte auch eine Bus- oder Umweltspur bis zur Höhe Bauhaus eingerichtet werden. Ein Nachteil dieser Variante ist, dass es keinen überdachten Wartebereich und keine Sitzmöglichkeiten für die Menschen aus dem betreuten Wohnen gibt. Außerdem könnte es gefährlich sein, wenn die Fahrgäste beim Aussteigen sofort die Straße überqueren wollen, obwohl die Autos auf der zweiten Spur mit 50 Stundenkilometern vorbeifahren.

Haltestelle in Gersthofen soll umbenannt werden

Die zweite Variante schließt diese Gefahr aus: Hier wird statt der zweiten Spur eine begrünte Mittelinsel errichtet. Die Autos müssen hinter dem anhaltenden Bus stehen bleiben und können nicht vorbeifahren. Wegen der geräumigeren Gestaltung gibt's auch einen überdachten Wartebereich mit Sitzmöglichkeiten. Außerdem hätte die Haltestelle die Wirkung einer Verkehrsinsel und wirke sich positiv auf eine Geschwindigkeitsreduzierung aus, so Isolde Mair weiter. Allerdings sind die Kosten für diese Variante mit insgesamt 105.000 Euro deutlich höher.

"Die Variante 1 wäre rausgeworfenes Geld. Wenn man heute baut, braucht es ein Wartehäuschen und Sitzgelegenheiten", sagte Albert Kaps (Pro Gersthofen). Seine Ratskollegen schlossen sich dem an, nicht zuletzt, weil die Variante 2 mehr Sicherheit und Komfort für die Fahrgäste biete. Peter Schönfelder (SPD/Grüne) sah gar noch einen weiteren Vorteil: "Wir zwingen dadurch die Autofahrer auf der B2 zu bleiben und nicht im Schleichverkehr durch Gersthofen zu fahren", war er überzeugt. Einstimmig stimmte der Ausschuss für die teure Variante.

Nun soll noch darüber nachgedacht werden, die Haltestelle zum Fahrplanwechsel umzubenennen. Im Raum stehen statt Mühlweg Namen wie Römerstraße oder Römertor. "Wenn in den nächsten zwei Wochen keine weiteren Anregungen kommen, werden wir es bei Römertor belassen", sagte Bürgermeister Michael Wörle.

