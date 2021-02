vor 32 Min.

Gersthofer Sängerin Vanessa Neigert tanzt bei "Let's Dance"

Plus Sie wollte einst mit ihren Songs Superstar werden. Danach gab's eine Reihe von Fernsehauftritten für Vanessa Neigert aus Gersthofen. Jetzt wagt sie sich in der Tanzshow "Let's Dance" aufs Parkett.

Von Diana Zapf-Deniz

Tanzen um die Wette: Die 14. Staffel der Tanzshow „ Let's Dance“ beginnt am Freitag um 20.15 Uhr im Fernsehen auf RTL. Seit 15 Jahren tanzen prominente Tanzschüler Seite an Seite mit Profis. Mit dabei ist diesmal die Sängerin Vanessa Neigert aus Gersthofen. Bekannt wurde sie bereits im Jahr 2009 durch ihre Teilnahme bei der sechsten Staffel von " Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Damals erreichte die 16-Jährige bei den Mottoshows den sechsten Platz. Stets gut gelaunt und mit außergewöhnlichen Petticoat-Kleidern sang sie sich mit Schlagern der 50er- und 60er-Jahre in die Herzen ihrer Fans. Selbst Dieter Bohlen war damals begeistert von dem aufkommenden Schlagersternchen, die Connie Francis' "Schöner fremder Mann“ ebenso kess drauf hatte wie "Liebeskummer lohnt sich nicht“ von Siw Malmkvist.

Drei Jahre lang bewarb sich Gersthoferin Vanessa Neigert bei Let's Dance

Zwölf Jahre nach DSDS wird für die gebürtige Italienerin und Tochter einer Hochseilartisten-Familie ein weiterer Traum wahr. "Drei Jahre habe ich immer wieder handgeschriebene Briefe an RTL geschickt und mich für Let's Dance beworben“, erzählt Neigert freudig. "Und nun geht mein Herzenswunsch in Erfüllung.“ Die E-Mail, ob sie immer noch Interesse an einer Teilnahme habe, bekam sie zu einem Zeitpunkt, als sie gar nicht damit gerechnet hat. "Meine Kleine war gerade vier Wochen alt. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass eine solche Nachricht kommt. Aber ich habe ohne mit der Wimper zu zucken sofort Ja gesagt.“

Die Sängerin ist inzwischen Mutter eines fünfjährigen Sohns und einer vier Monate alten Tochter. Schon die ganze Woche über ist sie in Köln und hat ihr fünftes Album eingespielt. "Wir haben echt vor Let's Dance noch alles geschafft und meine Single 'Tanz Tanz Tanz' wird genau zum Start der Tanzshow erscheinen“, freut sie sich. "Darüber bin ich sehr glücklich und ich finde mein neues Album hammermäßig.“ Dabei klingt sie keineswegs eingebildet, wenn sie von ihrer Musik schwärmt. Es kommt bei der 28-Jährigen aus dem Herzen. "Das neue Album ist zu 100 Prozent Vanessa. Das sind Lieder, die ich selber liebe und die ich im Schlaf singe. Sie haben einen Touch von früher, sind aber modern produziert.“

In all den Jahren nach DSDS produzierte Neigert Alben und war immer wieder im "ZDF-Fernsehgarten“ und bei "Immer wieder sonntags“ (ARD) zu sehen. Doch genauso wie das Singen hat es ihr von klein auf auch das Tanzen angetan: "Unsere Familie ist sehr musikalisch. Wir sind bei Festlichkeiten immer gleich in Tanzstimmung. Das kommt aus meiner Seele heraus. Das bin einfach ich.“ Dabei habe sie nie eine Tanzschule besucht. Dafür stehen nun bei Let's Dance täglich zehn Stunden Training auf dem Plan. "Ich liebe es im Leben zu lernen und bin sehr zielstrebig. Nicht abgebrüht und auch nicht verbissen. Ich gehe da sehr positiv ran“, erzählt die Gersthoferin. "Dass der Fernsehsender sich bei mir gemeldet hat, zeigt mir, dass die Leute mich sehen möchten.“ Dieser Gedanke gibt ihr Kraft. "Doch am meisten Kraft gibt mir stets meine Familie.“

Das sind die anderen Kandidaten der Show

Mit Vanessa Neigert stehen unter anderem der ehemalige Nachrichtensprecher Jan Hofer, Journalistin Auma Obama, Sportreporter Kai Ebel, Schauspielerin Valentina Pahde ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Fack ju Göhte"), Schauspieler Erol Sander, Model Kim Riekenberg und einer der besten Fußballer Islands, Rúrik Gislason, mit auf dem Parkett. Dazu Profitänzer wie Kathrin Menzinger, Marta Arndt, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin.

14 Prominente kämpfen somit um den "Dancing Star 2021“-Titel und müssen die Jury, bestehend aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, überzeugen. Durch die Live-Shows führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Ihren Tanzpartner kennt Vanessa Neigert noch nicht, denn das wird am heutigen Freitag live entschieden. "Ich bin da auch ganz offen, denn jeder von denen kann super tanzen“, so die Teilnehmerin voller Vorfreude.

Lesen Sie auch:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen