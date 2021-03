vor 18 Min.

Gersthofer Senioren wählen heuer ihre Vertreter

Seit 2018 ist der Gersthofer Seniorenbeirat in seiner jetzigen Besetzung im Amt. In diesem Jahr findet die Kür des neuen Beirats als Briefwahl statt.

Von Gerald Lindner

Alle drei Jahre können die älteren Gersthofer Bürgerinnen und Bürger ihre Vertretung wählen. Das Gremium ist Ansprechpartner für Bedürfnisse und Anregungen der Generation über 60 Jahre. Diese sollen durch verschiedene Aktionen und Angebote voll in die Gesellschaft integriert werden und mehr Komfort im Alltag bekommen.

Bisher setzten sich die Seniorenbeiratsteams um den Vorsitzenden Manfred Link für verschiedenste Themen ein, wie zum Beispiel Bushäuschen an Haltestellen, die bisher ohne Wetterschutz waren. Auf Anregung des Gremiums wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, unter anderem an der Augsburger Straße, Sitzpoller aufgestellt, auf denen Senioren sich auf ihren Wegen durch die Stadt ausruhen können. Stark und letztendlich erfolgreich dafür gekämpft hat der Seniorenbeirat auch, dass am neuen Gersthofer Bahnhof Toiletten installiert wurden.

In Gersthofen wird der Seniorenbeirat per Brief gewählt

Die Seniorenbeiratswahl findet in diesem Jahr von Dienstag, 18. Mai, bis Donnerstag, 10. Juni, 15 Uhr, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie als Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen werden den Wahlberechtigten auf Antrag zugestellt. Außerdem hofft man so, das Interesse der Altersgruppe an der Wahl zu erhöhen. Denn im Jahr 2018 gaben von rund 5500 Wahlberechtigten lediglich 309 ihre Stimmen ab. Das Ergebnis wird am Freitag, 11. Juni, um 9 Uhr verkündet.

Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens fünf und höchstens elf stimmberechtigten Mitgliedern. Die Seniorenbeiratsmitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt grundsätzlich am 1. Juli, spätestens mit der konstituierenden Sitzung.

Diese Menschen können in den Gersthofer Seniorenbeirat gewählt werden

Für die Wahl zum Seniorenbeirat sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gersthofen wahlberechtigt, die am letzten Tag der Wahl mindestens das 60. Lebensjahr vollendet und die Hauptwohnung in der Stadt haben. Ausnahmen sind, wenn jemand infolge eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit für das Amt eines Stadtratsmitglieds nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. Seniorenbeiräte dürfen auch nicht bereits dem Stadtrat angehören.

Wer diese Voraussetzungen erfüllt und seit dem 10. März 2021 in der Stadt Gersthofen wohnt, kann sich selbst für eine Kandidatur vorschlagen. Fragen beantwortet im Rathaus das Sachgebiet Soziales unter der Telefonnummer 0821/2491-126. Das Kandidatenformular gibt's im Bürgerservicezentrum im Rathaus und auf www.gersthofen.de. Das vollständig ausgefüllte Kandidatenformular muss bis spätestens Donnerstag, 13. Mai, im Rathaus der Stadt Gersthofen schriftlich vorliegen.

