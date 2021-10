Plus Das soll aber nur eine Übergangslösung sein. Wann in Oberschönenfeld Richtfest gefeiert werden kann, ist unklar.

Das Staudenhaus in Oberschönenfeld bekommt ein neues Dach. Das zu erneuern ist schon seit längerem geplant, jedoch bereitete das Wetter der vergangenen Jahre beim Bau immer wieder Probleme. Gestern wurde mit der Renovierung des Dachs begonnen. Das Strohdach wird entfernt und vorübergehend ein Blech als Alternative angebracht.