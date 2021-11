Hilfe aus Gessertshausen für Kinder in Kenia

Lea Neu hat den Verein Mithu-Kenia-Kids gegründet. Durch Corona ist die Hilfe für Bedürftige jedoch ins Stocken geraten.

Lea Neu ist ein Paradebeispiel für gelebte Integration. Die Kenianerin kam vor über 20 Jahren aus Mithu, etwa 80 Kilometer von Nairobi entfernt, nach Deutschland und lernte hier ihren Mann, einen waschechten Bayern, kennen und lieben. Die junge Familie ließ sich in Gessertshausen nieder, wo sie freundlich aufgenommen wurde und Lea Neu sich schnell in die Gemeinschaft einfügte. Doch während sie sich hier sehr wohl fühlte, ging es ihren Landsleuten und Freunden in der Heimat weit weniger gut.

2010 trat Lea Neu ihren ersten Heimatflug an und erlebte Bitteres. Geschockt musste sie erfahren, dass der HIV-Virus viele ihrer Verwandten und Freunde dahingerafft hatte. Deren Kinder fand sie in völliger Armut vor, teils nur notdürftig versorgt von den Großeltern. Lea Neu war schnell klar, dass hier geholfen werden musste. Da man in Deutschland aber nicht einfach Spenden sammeln kann, tat sie wie ihr gesagt wurde und gründete in Gessertshausen den nach ihrem Heimatdorf benannten Verein Mithu-Kenia-Kids, um hilfsbedürftigen Kindern den Schulbesuch und somit eine profunde Ausbildung zu ermöglichen.

Ein Studium ist teuer

Der Verein bestand zunächst aus neun Gründungsmitgliedern, die weitere Mitgliederzahl und die Anzahl der Patenschaften erhöhten sich schnell. Inzwischen besuchten einige der Patenkinder bereits die Secondary School in einem Internat, weitere studierten. Doch gerade das Studium zu finanzieren, ist teuer, erklärt Lea Neu. Deshalb sei jede Einzelspende höchst willkommen. Mit verschiedenen Veranstaltungen wie kleinen Konzerten, Kuchenverkauf und Sommerfesten erwirtschaftete der Verein vor Corona regelmäßig zusätzliche Einkünfte. Zusammen mit dem Geld aus den Patenschaften konnte somit den Kindern der Schulbesuch und die nötigen Schulmittel ermöglicht werden. Doch dann kam Corona.

Seitdem geht es dem Verein mehr schlecht als recht, denn alle Veranstaltungen, allen voran das für April mit der A-capella-Band Cash'n Go und der Big Band der Musikschule Neusäß, Blue Notes, geplante Benefizkonzert zum zehnjährigen Bestehen des Vereins, mussten abgesagt werden. Die Pandemie stellt den Verein vor große, finanzielle Probleme. "Auch wenn notdürftig versucht wurde mit dem Jahresmitgliederbeitrag zu überbrücken, letztlich ist es zu wenig", erklärt die Vereinsvorsitzende, die zur Zeit dringend Paten für Zwillinge sucht. Derzeit besuchen von ihren Schützlingen 25 Kinder sogar eine höhere Schule, vier studieren bereits an der Uni, berichtet sie stolz. Lea Neu berichtet auch von Kevin Katua, der in den letzten zehn Jahren Patenkind der Mithu-Kenia-Kids war. Als Waisenkind lebte er während seiner Schulzeit im Internat und danach im Studentenwohnheim. Im Juli dieses Jahres hat er sein Lehramtsstudium abgeschlossen.

Benefizkonzert soll am 20. März nachgeholt werden

Die Studenten müssen durchschnittlich zwei Jahre auf ein Stellenangebot des Staates warten, Zeit, die sie bei ihren Familien überbrücken. Mangels einer Familie ist er aber momentan obdachlos. Deshalb möchte sie gerne dem jungen Mann für diese Zeit ein Dach über dem Kopf ermöglichen. Dazu bittet sie dringend um finanzielle Unterstützung. "Jeder Betrag zählt", erklärt sie. Eine weitere Möglichkeit endlich wieder Gelder in die Kassen zu spülen, sieht Lea Neu auch in dem lange geplanten Benefizkonzert in der Schwarzachhalle, das nun am 20. März 2022 unter 3G-Bedingungen nachgeholt werden soll. "Wir freuen uns und hoffen so sehr, dass es stattfinden kann", hofft sie auf regen Kartenverkauf. Jedes zweite Jahr fliegt sie im August mittlerweile in ihre Heimat, um sich persönlich nach dem Befinden ihrer Schützlinge zu erkundigen. Auch heuer trat sie die Heimreise an.

Was früher immer ein Fest war, fand nun aber unter anderen Vorzeichen statt. In Kenia grassieren zahlreiche schwere Erkältungen, erzählt Neu von ihrem Besuch. Ob es sich dabei um Corona handelt, könne nicht herausgefunden werden, da es keine Testmöglichkeiten gebe. Auch mit Impfen werde erst jetzt in Impfzentren begonnen.