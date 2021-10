Polizei stoppt bekifften Fahrer in Gessertshausen

Ein 20-Jähriger ist unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren. Seine beiden Mitfahrer hatten Marihuana dabei.

Bekifft mit dem Auto unterwegs war laut Polizei ein 20-Jähriger am Samstag gegen 23.30 Uhr in Gessertshausen. Die Polizei stoppte ihn in der Höfatsstraße und stellte drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm fest. Ein daraufhin durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Außerdem wurde ein sogenannter Verdampfer mit Pflanzenteilen beim Fahrer gefunden und sichergestellt.

Bei den beiden 17- und 33-jährigen Mitfahrern fand die Polizei mehrere kleine Tütchen mit Marihuana. Gegen den Fahrer wurde wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein Verfahren eingeleitet. Gegen die beiden Mitfahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)