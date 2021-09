Zwei Personen stürzen mit ihren Segways in Gessertshausen

Nicht so einfach, wie es aussieht, ist das Fahren mit Segways. Eine 47-Jährige hat jetzt in Gessertshausen einen außergewöhnlichen Unfall verursacht.

Eine ganze Gruppe von Segway-Fahrern war am Samstag, 25. September, gegen 14.35 Uhr, in Gessertshausen auf der Hauptstraße unterwegs. Während der Fahrt touchierte eine 47-jährige Frau ein am Fahrbahnrand aufgestelltes Werbeschild, verlor die Kontrolle über ihr Gefährt und fuhr einem vor ihr fahrenden 49 Jahre alten Mann auf.

Beide Personen verloren die Kontrolle über ihre Segways und stürzten. Hierbei wurden beide Segway-Fahrer leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war aber nicht nötig. An den Segways entstand kein augenscheinlicher Schaden, so dass die Gruppe ihre Ausflugsfahrt fortsetzen konnte, wie die Polizei berichtet. (jah)

