13:17 Uhr

Giftköder: Zwei Katzen tot im eigenen Garten

Ein schrecklicher Anblick: In seinem Garten entdeckte ein Dinkelscherber seine beiden toten Katzen. Neben den beiden Tieren lag ein blutiger Auswurf.

Von Maximilian Czysz

Die Polizei geht davon aus, dass die Katzen einen Giftköder gefressen haben könnten.

Die beiden Tiere sind Freigänger und laut ihrem Besitzer in einem Umkreis von etwa einem halben Kilometer um die Krumbacher Straße herum aktiv. Sind sie in diesem Bereich an einen Giftköder geraten und haben teile davon geschluckt? Konkrete Hinweise auf jemanden, der Katzen nicht mag und ihnen deshalb Schmerzen zufügt, sind laut Polizei nicht vorhanden. Die Beamten ermitteln jetzt nach einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz.

Im vergangenen Jahr waren vor allem Hundehalter wegen Giftködern beunruhigt: In Gersthofen hat eine Hündin innerhalb von drei Monaten zweimal einen Köder mit Rattengift aufgespürt und gefressen. Das Tier konnte von einem Tierarzt gerettet werden. In Stadtbergen fand im selben Monat ein Hundehalter ein präpariertes Würstchen, in dem Gift versteckt war.

Themen Folgen