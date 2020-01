21:12 Uhr

Haftbefehl wegen Geiselnahme in Anhausen aufgehoben

Der Mann, der im Diedorfer Ortsteil Anhausen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, ist frei. Die Tat war wohl keine Geiselnahme. Es wird weiter ermittelt.

Die Untersuchungshaft gegen den Mann aus Anhausen, der für einen großen Polizeieinsatz gesorgt hat, ist aufgehoben worden. Das hatte die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Haftprüfungsverfahrens beantragt. Der Grund: Mittlerweile seien die Ermittlungen weit fortgeschritten. Ein dringender Tatverdacht einer Geiselnahme, der Voraussetzung für eine Untersuchungshaft ist, bestand nicht mehr.

An einem Samstagabend hatten sich rund 150 Einsatzkräfte im Diedorfer Ortsteil Anhausen (Landkreis Augsburg) versammelt. Auslöser war die Meldung einer "unklaren Bedrohungslage". Der mutmaßliche 23-jährige Täter hatte fünf Personen in seiner Gewalt. Dem war wohl ein Streit über Drogen vorgegangen. Alle Gefangenen konnten befreit werden. Es gab keine Verletzten. Schon kurz nach dem Einsatz hatte es Zweifel an der Ernsthaftigkeit der "Geiselnahme" gegeben.

23-Jähriger aus Untersuchungshaft entlassen: Wohl keine Geiselnahme

Im Anschluss saß der 23-Jährige in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um keine vorgezogene Strafe, sondern dient der Durchführung des Strafverfahrens. Dementsprechend ist dafür unter anderem ein dringender Tatverdacht nötig, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mann eine Straftat begangen hat.

Und diese sieht die Staatsanwaltschaft in Bezug auf eine Geiselnahme nun nicht mehr. Der Tatbestand des § 239b StGB fordert ein "Bemächtigen". Offenbar hatte die Staatsanwaltschaft anfangs Anhaltspunkte dafür, dass es sich um ein inszeniertes Szenario gehandelt habe, um einen SEK-Einsatz zu provozieren - womit ein "Bemächtigen" vorgelegen hätte. Das habe sich aber nicht bestätigt.

Das Ermittlungsverfahren ist damit noch nicht beendet. Es wird nun wegen Bedrohung und Nötigung weitergeführt. Die Fortsetzung einer Untersuchungshaft war dafür offenbar nicht mehr nötig. (AZ)

