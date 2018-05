vor 18 Min.

Hobbyturnier wird immer professioneller

„Fußball ist uns wichtig“ siegt im Finale

„So sehen Sieger aus“ hallte es nach der Siegerehrung am Berghof in Wollishausen: Das Jugendteam „Fußball ist uns wichtig“ aus Gessertshausen sicherte sich beim Hobbyturnier des Jugendtreffs Willa nach einem spannenden Achtmeterschießen den Siegerpokal. Schon richtig professionell geht es mittlerweile beim Fußballhobbyturnier des Jugendtreffs in Wollishausen zu. Die Spiele werden am Mikrofon originell kommentiert, ein Bildschirm gibt Auskunft über Spielpaarungen, Ergebnisse der Gruppenspiele und die dazugehörigen Tabellen. Nach der Auslosung der Gruppen mussten die acht Mannschaften auf dem Kleinfeld vor dem Berghof insgesamt 28 Gruppenspiele à zehn Minuten absolvieren. Fast alle Partien waren eng umkämpft, wurden aber fair bestritten.

Im Halbfinale setzten sich die Kicker von „Fußball ist uns wichtig“ und „Augustiner Hell“ in zwei ausgeglichenen Spielen knapp durch. Das kleine Finale und somit Platz drei sicherte sich die Mannschaft „Sechs auf dem Feld“ mit einem 2:0 gegen die „Kicker vom Kaiserberg“. Das Endspiel ging dann über die volle Distanz. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 0:0. Das Achtmeterschießen entschied letztendlich „Fußball ist uns wichtig“ mit einem 3:2 für sich. Die ersten drei Teams durften sich bei der anschließenden Siegerehrung über einen Gutschein vom Wagner-Markt in Deubach freuen. (amar)