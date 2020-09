vor 43 Min.

Holzverschlag in Langweid gerät in Brand

Die Feuerwehr in Langweid rückte am Samstag zu einem Brand aus.

Auf einem Grundstück in Langweid fängt am Samstag ein Holzverschlag Feuer. Ein 23-Jähriger bemerkt den Brand jedoch noch rechtzeitig.

Ein Holzverschlag auf einem Grundstück in Langweid geriet am Samstag in Brand. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 23-Jähriger starke Rauchentwicklung auf dem Grundstück in der Gartenstraße.

Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt

Der junge Mann verständigte sofort die Feuerwehr und begann den Brand zu löschen. Wie sich herausstellte, ist der Grund für den Brand vermutlich ein technischer Defekt im Gartenhäuschen. Schaden nahmen eine darin befindliche Holzkiste mit Poolzubehör sowie Gartenutensilien. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. (kinp)

