Abgelenkt durch Musikbox: Unfall bei Horgau

Ein Autofahrer schaute auf seine tragbare Musikbox und achtete daher kurze Zeit nicht mehr auf den Verkehr. Das hatte Folgen.

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntag um 22.48 Uhr in der Greuter Straße in Horgauergreut auf einen am rechten Straßenrand geparkten Škoda Fabia aufgefahren.

Bei dem Unfall im dem Horgauer Ortsteil wurde laut Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Der Škoda war laut Polizei ordnungsgemäß geparkt gewesen. Der Audi-Fahrer sagte aus, dass er kurz auf das Display einer tragbaren Musikbox geblickt hatte und dadurch abgelenkt gewesen sei. (kar)