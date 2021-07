Baumstamm kracht in Horgau auf Waldbesitzer

Bei Arbeiten im Wald bei Horgau kracht ein Baumstamm auf einen 41-Jährigen. Der Mann kommt ins Krankenhaus.

Mit einer Fraktur am Unterschenkel ist ein 41-Jähriger am Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Waldbesitzer gegen 20.15 Uhr zu Holzrückearbeiten in seinem Waldstück "Am Hirschberg, Untere Schlaue". Er hatte ein drei Meter langes Stammstück mittels Stahlseil an der Winde seines Traktors angehängt. Beim Anziehen der Winde verhakte sich der Baumstamm. Unter dem Zug der Winde schnellte der Stamm nach oben und prallte gegen den Unterschenkel des 41-Jährigen, der Schutzkleidung trug.

Dennoch zog er sich eine Fraktur am Unterschenkel zu. Er kam mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg. Die Feuerwehr Horgau war ebenso wie die Polizei vor Ort. (kinp)