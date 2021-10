Herzstück-Genossenschaft zu Container in Horgau: "Unser Vorgehen war falsch"

Plus Nach dem Zoff um einen Kühl-Container vor dem Horgauer Dorfladen räumt die Genossenschaft Fehler ein. Im Ort sorgte der riesige Kühlschrank für Aufregung. Wie geht es jetzt weiter?

Ein Kühlschrank im Großformat sorgt in Horgau für Aufregung. Der Grund: Er wurde ohne Genehmigung auf den Platz vor dem neuen Dorfladen Herzstück gestellt. Im Gemeinderat fühlten sich viele übergangen - und lehnten den Container ab. Eigentlich sollte der etwa vier auf vier Meter große Container verschwinden. Doch nun soll erneut darüber abgestimmt werden. Die Genossenschaft entschuldigt sich für ihr Vorgehen.