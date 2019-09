vor 19 Min.

Hürde für Wohnungen in der Alten Post

Was passiert mit der Alten Post in Biburg? Ein Antrag zur Errichtung von 18 Wohnungen wurde vom Bauausschuss wegen fehlender Stellplätze abgelehnt.

Bauausschuss in Diedorf lehnt Vorschlag ab

18 Wohnungen sollen in dem ehemaligen Gasthof Alte Post im Diedorfer Ortsteil Biburg entstehen – das ist zumindest der Plan des Immobilienunternehmens Success-Bau aus Augsburg. Der Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Naturschutz der Gemeinde hat das Vorhaben jetzt allerdings abgelehnt.

Der Grund: Der Antragsteller habe nicht genug Stellplätze für die angedachte Zahl von Wohnungen nachweisen können, berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung.

Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern sollten in dem Gebäude entstehen, so Maximilian Geierhos von der Firma gegenüber der Augsburger Allgemeinen vor der Sitzung. In ihrer jetzigen Form wurden die Umbaupläne jedoch vom Bauausschuss abgelehnt. Denn für die Wohnungen kann das Unternehmen nach den Plänen nur 23 Stellplätze nachweisen. Weil die Stellplatzsatzung der Gemeinde aber pro Wohneinheit 1,5 Plätze fordert, ist der Bedarf damit nicht abgedeckt, so Bürgermeister Högg. „Am einfachsten wäre eine Reduktion der Zahl der Wohnungen auf 14“, schlägt der Bürgermeister nun vor. (jah)

