In Biberbach gibt es einen Biergarten voller Maibäume

Seit über 20 Jahren sammeln Georg und Maria Magg in ihrem Biergarten Stücke vom Biberbacher Maibaum. Die Holzpflöcke gehören schon fest zum Inventar.

Von Felicitas Lachmayr

Auf den ersten Blick wirkt der Holzpfosten unscheinbar. Etwas verwittert steht er da und ziert den Eingang von Georg Maggs Biergarten. Doch die in die Rinde geschnitzte Jahreszahl verrät: dieser Pflock stammt nicht von irgendeinem Baum, sondern vom Biberbacher Maibaum. Vor zwei Jahren ragte er vor dem Rathaus in den Himmel. Nun steht das letzte Stück in Maggs Biergarten Spalier. Und mit ihm sechs weitere Maibaum-stümpfe.

Seit über 20 Jahren sammelt Georg Magg die Holzpfosten und stellt sie in seinem Biergarten auf. Die Stümpfe mit den Jahreszahlen gehören schon zum Inventar. In der Ecke lehnen zwei, vor dem Eingang, zwischen den Tischen. „Anfangs habe ich sie immer noch geschmückt, das mache ich heute nicht mehr“, sagt Maria Magg, die mit ihrem Mann den Gasthof in Biberbach betreibt. Nur ein Stumpf trägt noch eine grüne Girlande. Er stammt aus dem Jahr 2008 und ist der älteste in der Sammlung.

50 Euro und zwei Kästen Bier für den Maibaum

Wird ein neuer Maibaum in Biberbach aufgestellt, wandert der alte zu den Maggs – gegen 50 Euro und zwei Kästen Bier. „Wir müssen gar nicht mehr fragen, wir haben ein Dauerabo“, sagt Maria Magg. Zu Hause wird der 25 bis 30 Meter hohe Baum zersägt, gespalten und zu Feuerholz verarbeitet. „Mit einem Maibaum lässt sich bestimmt einen Monat heizen“, sagt Magg.

Doch ein besonderes Holz verlangt einen besonderen Ofen. Mitten in der Wirtshausküche steht ein über hundert Jahre alter Ofen mit weißen Türchen und silbernen Griffe. „Der war schon alt, als ich noch ein Kind war“, erinnert sich Magg, der das Gasthaus von seinem Vater übernahm. Im Winter kommt der alte Herd immer noch zum Einsatz. Dann landet auch der Maibaum im Feuer. Nur das Stück mit der Jahreszahl bleibt verschont – vorerst zumindest.

Warum Magg anfing, die Maibaumstümpfe zu sammeln, kann er nicht mehr sagen. „Vermutlich kam uns die Idee beim gemeinsamen Stammtisch“, sagt Maria Magg mit einem Lachen. Mittlerweile sei es Tradition.

Und eines ist sicher: verzichten möchte sie auf die Holzpfosten in ihrem Biergarten nicht. Denn sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern obendrein auch noch praktisch. „Da kann ich beim Bedienen schnell mal ein Tablett abstellen“, sagt Magg. Auch die Gäste fänden die Maibaumstümpfe toll.

Sieben Stümpfe stehen im Biergarten

Seit kurzem verpasst ein Nachbar den Holzpflöcken den letzten Schliff. „Ihm hat das immer gut gefallen, dass ich sie sammele“, sagt Magg. Mit abgerundeten Kantenstehen die sieben Stümpfe im Biergarten. Der eine dicker, der andere etwas höher, aber jeder mit einer eigenen Jahreszahl.

Doch auch das markanteste Andenken muss irgendwann weichen. „Wenn sie verwittern und nicht mehr so schön aussehen, verheizen wir sie“, sagt Magg. Von Wind und Sonne getrocknet würden die bis zu 1,50 Meter hohen Stümpfe aus Fichtenholz sehr gut brennen. Auch der Platz spielt eine Rolle. Würde Magg seine Sammlung nicht regelmäßig dezimieren, wäre der Biergarten wohl schon einem Meer aus Maibäumen gewichen.

Der ursprüngliche Baum stammt aus dem Biberbacher Gemeindewald, weiß Magg, der selbst bei der Feuerwehr ist und von Zeit zu Zeit beim Aufstellen dabei ist. Früher stand der Maibaum am Feuerwehrplatz, erinnert sich der Biberbacher Wirt. Seit der geschmückte Stamm vor dem Rathaus in den Himmel ragt, kann er ihn von seinem Biergarten aus sehen. Noch steht der Maibaum nicht. Aber wenn es soweit ist, wird früher oder später ein Teil von ihm in Maggs Biergarten stehen.

