In Diedorf fehlt eine Seniorenvertretung

Plus Fast alle Kommunen im Landkreis Augsburg haben sie: Eine Seniorenvertretung. In Diedorf gibt es sie noch nicht. Was sonst für ältere Menschen fehlt.

Eines ist sicher: In den kommenden Jahren wird es im Landkreis Augsburg immer mehr ältere Menschen geben. Das gilt auch für jene mit besonderen Bedürfnissen, weil sie etwa pflegebedürftig oder dement sind. Mit einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept stellt sich der Landkreis auf die Veränderungen ein. Doch auch in den einzelnen Gemeinden und Städten muss sich noch einiges tun. Die Leiterin des Teams Inklusion, Lisa Manhart, hat jetzt die speziellen Erkenntnisse für Diedorf im Gemeinderat vorgestellt. Dabei hat die Räte eine Erkenntnis überrascht.

Es sind Zahlen, die aufrütteln: Bis zum Jahr 2038 wird in Diedorf der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung stark zunehmen, in der Altersgruppe der 70 bis 74-Jährigen etwa um 43 Prozent verglichen mit dem Jahr 2018. Gleichzeitig werden die Pflegebedürftigen im selben Zeitraum von 348 in 2018 auf geschätzt 477 Personen steigen. Die Zahl der Menschen, die unter einer Demenz leiden, nimmt alle fünf Jahre rein rechnerisch um fünf Prozent zu, so Lisa Manhart.

Das Diedorfer Rathaus sollte barrierefrei zugänglich sein

Der Landkreis Augsburg stellt sich mit speziellen Angeboten darauf ein, die Beratungsstellen für Senioren sind nur eines davon. Andere Dinge müssten jedoch in den Gemeinden selbst entstehen. Für Diedorf wies die Fachfrau aus dem Landratsamt darauf hin, dass so wichtige Anlaufstellen wie das Rathaus oder Bürgerbüro nicht vollständig barrierefrei sind. "Von einem barrierefreien Zugang profitieren nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch andere Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Eltern mit Kinderwagen", so Manhart.

Das Rathaus in Diedorf ist im Inneren nicht barrierefrei, es gibt keinen Aufzug. Das beeinträchtigt Senioren, aber auch etwa Eltern mit Kinderwagen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Wichtig für ältere Menschen ist, so lange wie möglich mobil zu bleiben. Gerade in den ländlicheren Gemeinden bedeute das oft genug, das eigene Auto möglichst lange zu behalten. Ein gutes Angebot ist jedoch nicht allein für Pendler der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof, der ein Umsteigen in den Zug für einen Besuch in der Stadt ermöglicht. "Dazu sollte aber überlegt werden, ob für ältere Menschen breitere Parkplätze angeboten werden können." Was es laut Lisa Manhart in Diedorf überhaupt nicht gibt, ist eine behindertengerechte, ständig zugängliche öffentliche Toilette. Dafür wäre der Bahnhof als Standort besonders gut geeignet.

Wichtig für Senioren: Wohnen im Alter

Möglichst lange selbstständig leben zu können, in einer barrierefreien Wohnung oder in den eigenen vier Wänden, auch das sei für ältere Menschen besonders wichtig, so die Fachfrau. Hinzu kommen Orte, an denen sich ältere Menschen begegnen können. Aufgestockt werden könnte dazu etwa das Angebot der Familienstation: Hier sollte es eben nicht nur um Eltern und Kinder gehen, sondern auch um die Großeltern oder ältere Menschen allgemein.

Um den Bedarf vor Ort gut einschätzen zu können, würde sich zudem eine Seniorenvertretung eignen, so Lisa Manhart. Ob denn andere Kommunen so etwas hätten, wollte CSU-Fraktionsvorsitzender Horst Heinrich wissen. Die eindeutige Antwort: 42 von 46 Gemeinden und Städten im Landkreis Augsburg haben entweder einen Seniorenbeauftragten oder eine Seniorenbeauftragte oder einen Seniorenbeirat.

Seniorenvertretung in Diedorf war Thema im Wahlkampf

Tatsächlich stand das Thema Seniorenvertretung vor der Kommunalwahl 2020 im Wahlprogramm einiger Parteien und Gruppierungen - geschehen ist jedoch seitdem noch nichts. Hinter vorgehaltener Hand hieß es dabei schon mal, man wolle mit einer kommunalen Seniorenvertretung nicht die bestehenden Gruppen, etwa die der AWO oder der Pfarrgemeinden, verärgern. Lisa Manharts Rat: Die Vertreterinnen und Vertreter dieser bestehenden Gruppen unbedingt im Vorfeld in die Einrichtung einer Seniorenvertretung einbeziehen.

Das könnte Sie auch interessieren: