In Fischach werden Witze am laufenden Band erzählt

In der Staudenlandhalle will Wolfgang Neff die Schwabenmeisterschaft gewinnen.Der Zusmarshauser weiß genau, was einen guten Witz ausmacht und gibt ein Beispiel.

Das Erfolgskonzept der Witzemeisterschaft zieht weiter seine Kreise. Nach Schwabmünchen im vergangenen Jahr locken nun ambitionierte Witze-Erzähler in die Staudenlandhalle in Fischach. „Erscheinen Sie, sonst weinen Sie“, heißt es auf dem Flyer. Lachmuskelkater dürfte jedenfalls garantiert sein.

Die Jury ist mit Bürgermeister Peter Ziegelmeier sowie Theaterikone Gerda Steiner hochkarätig besetzt. Daneben agieren keine geringeren als „Vogelmayer“ und „Da Bobbe“. Die beiden beurteilen aber nicht nur die Kandidaten, sondern sie werden natürlich ein paar Kostproben ihres Programms geben.

Für die Witze-Erzähler wird es spannend

Und auch heuer wird es für die Witze-Erzähler in Schwaben spannend. Denn ins Rennen um den Titel gehen Siggi Sander, amtierender schwäbischer Witzemeister, Lukas Kiermeyr, Wolfgang Neff, Naim Jerome Antoine Sabani, ein Komödiant aus Stuttgart und Bernhard Scharla aus Mohnheim bei Dillingen.

Neff war einer von sechs Kandidaten im vergangenen Jahr und hatte den 3. Platz erreicht. Auf einer Bühne stehen und Leute zum Lachen bringen, das kann er. Hat er doch früher Theater gespielt und 18 Jahre lang den Bruder Barnabas beim Starkbierfest in Zusmarshausen verkörpert. „Jetzt bei der Witzemeisterschaft in Fischach wird alles von der Tagesform abhängen und natürlich von der Unterstützung der Fangemeinde“, sagt er.

Was ist überhaupt ein guter Witz?

Die Kandidaten müssen zu verschiedenen Themen Witze erzählen, erklärt Neff. Etwa zu Tierlauten, Familie, Wortwitze und so weiter. Die Kategorien bekommen die Teilnehmer zwei bis drei Wochen vorher mitgeteilt. „Sie haben also genügend Zeit, sich vorzubereiten.“ Was ist überhaupt ein guter Witz? „Einer, den jeder versteht“, sagt der 58-Jährige. Eine Kostprobe gefällig: „Kommt ein junger Mann in die Apotheke und beschwert sich: Ihre Präservative platzen immer. Steht hinter ihm ein Rentner und sagt: Genau und umknicken tun sie auch.“

Neff hofft, dass sich der eine oder andere Herausforderer noch anmelden wird. Vielleicht sogar eine Frau? Immerhin hatte eine Frau beim ersten Wettbewerb 2009 in der Oberpfalz gewonnen. Der Sieger darf Schwaben bei der großen bayerischen Witzemeisterschaft vertreten.

Tickets für die Witzemeisterschaft am Samstagabend, 5. Oktober, gibt es bei der Gemeindeverwaltung Fischach, im Internet unter www.witzemeisterschaft.de/schwaben und an der Abendkasse. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

