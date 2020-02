vor 26 Min.

In Neusäß wird der Bürgermeister zum Reiseleiter

Rund 50 Neusässer erfahren bei einer Tour viel Neues zur Stadtgeschichte. Bürgermeister Richard Greiner übernahm die Rolle des Reiseleiters.

Von Helmut Weinl

Wenn eine Bustour durch Neusäß unter dem Motto „Marriage Week“ angeboten wird, könnte man viele jungverheiratete Neubürger als Fahrgäste erwarten. Doch die 25 Paare, die sich am ehemaligen Bahnhof Lohwald eingefunden hatten, können zum Großteil auf lange Ehejahre zurückblicken. Sie alle waren wissbegierig, etwas Neues über ihre Heimatstadt zu erfahren.

Die „Marriage-Week-Tour“ wird seit einigen Jahren von der Stadt Neusäß kostenlos angeboten. Der Bus war mit 50 Gästen ausgebucht und mindestens genauso viele Anfragen konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Bürgermeister Richard Greiner übernahm die Rolle des Reiseleiters und vermittelte im Laufe der zweistündigen Fahrt eine Fülle von Informationen zur Stadtgeschichte. Erster Stopp war die Bushaltestelle am Gewerbepark Hauser in Ottmarshausen. Als eine von 43 im Stadtgebiet bot sie sich an, genau hier Wissenswertes zum Thema „Barrierefreier Ausbau“ der Haltestellen zu erfahren.

Rundfahrt durch das Gewerbegebiet Nord in Neusäß

Die Route folgte der Mühlbachstraße bis zum Schloss in Hammel unterhalb des bewaldeten „Loderbergs“, dem nicht nur kulturgeschichtliche Bedeutung zukommt, sondern der auch aus wasserwirtschaftlichen Aspekten einen neuzeitlichen „Hot Spot“ der Stadt Neusäß darstellt. Der Hochbehälter in Hammel versorgt die drei nördlichen Stadtteile und die Nachbargemeinde Aystetten. Eine keimfreie Trinkwasserversorgung ist seit der Verschärfung der EU-Richtlinien und angeordneter Chlorungen in einigen Nachbargemeinden ein höchst sensibles Thema für jeden Einwohner geworden. Am nördlichen Stadtrand lagen die nächsten Ziele. Dort kann das Erlebnisbad Titania, seit es im Jahr 2013 von der Stadt Neusäß übernommen wurde, auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Sichtlich beeindruckt waren die Teilnehmer von der Rundfahrt durch das Gewerbegebiet Nord, welches man ansonsten beim Vorbeifahren sprichwörtlich links liegen lässt. Firmen unterschiedlichster Ausrichtung haben sich hier angesiedelt, darunter auch alteingesessene Neusässer Unternehmen, die hierher an den Stadtrand gezogen sind und dort einen Standort inklusive Autobahnanbindung vorfinden.

Aus trister Industriebrache wird modernes Wohnviertel

In Westheim steuerte die Gruppe das „Notburgaheim“ an. An der Stelle des heutigen Seniorenzentrums der Caritas, befand sich einst die „Alte Mitte“ von Westheim, stand doch hier das Wasserschloss und später das „Neue Schloss“ der Augsburger Patrizierfamilie Langenmantel. Als letztes Relikt dieser Ära kann man die ehemalige Schlosskapelle besichtigen und nicht wenige der Teilnehmer, die schon lange in Neusäß leben, gaben etwas kleinlaut zu, sie heute zum ersten Mal zu betreten. Andreas Seitz aus Westheim stellte der Reisegruppe „seine“ Kapelle vor. Der Bus durchfuhr auf dem Rückweg noch die Neubaugebiete am Beethovenpark auf dem ehemaligen Sailergelände, wo aus einer tristen Industriebrache inzwischen die ersten Gebäude eines modernen Wohnviertels entstanden sind. Die Gäste an Bord genossen es, dieses Stadtviertel aus der ungewohnt hohen Sitzposition im Bus zu besichtigen, während der Fahrer Schwerstarbeit beim millimetergenauen Navigieren durch die engen Seitenstraßen verrichten musste. So gab es denn Standing Ovations für ihn auf dem letzten Kilometer, vorbei am Schuster-Areal, wo man die Gestaltung der „Neuen Mitte“ von Neusäß auf einem großflächigen Plakat bereits erahnen kann. Die Pärchen zeigten sich sehr angetan von dieser Rundfahrt, bei der einige zum ersten Mal die Westheimer Schlosskapelle kennen gelernt hatten.

