07.03.2020

In Welden endet eine Ära

Nach 30 Jahren hört Bürgermeister Peter Bergmeir auf. Was er seinem Nachfolger hinterlässt

Von Michaela Krämer

Nach 30 Jahren endet im April eine Ära. So lange war Peter Bergmeir Bürgermeister in der Marktgemeinde Welden. Mit 29 Jahren war er 1990 einer der jüngsten Gemeindechefs im Augsburger Land. Dass er so lange im Amt bleiben würde, damit hat er nicht gerechnet. Aber die Weldener und Reuterer wählten ihn immer wieder.

In Bergmeirs Amtszeit wurden acht Hochwasserdämme gebaut. Seit dem Pfingsthochwasser 1985 habe er sich vehement für den Hochwasserschutz eingesetzt. Rund 3,5 Millionen Euro hatte die Marktgemeinde bisher dafür investiert. Noch gerne hätte er allerdings den Hochwasserdamm im südlichen Laugnatal umgesetzt, um den betroffenen Anliegern die Ängste zu nehmen.

Neben zwei Feuerwehrgerätehäuser wurde der Holzwinkelsaal inklusive drei Musikübungsräumen errichtet, die Wasserversorgung erneuert, Kinderspielplätze und Freizeitanlagen angelegt, der Breitbandausbau in Angriff genommen, das Rathaus und der Marktplatz umgebaut, die neue Treppenanlage auf den Theklaberg realisiert.

„Die Situation der stark sinkenden Schülerzahlen an der Mittelschule hat mir in den letzten Jahren viel Kopfzerbrechen bereitet. Der Erhalt des Schulstandorts ist von großer Bedeutung“, sagt Bergmeir. Im Ort hat sich ein sehr gut funktionierender Jugendtreff mit professioneller Jugendpflege etabliert, ein Altenheim ist entstanden, das Füreinander-Haus mit Kleiderkammer und Weldener Tafel wurde eingerichtet, Alter und Neuer Festplatz konnten gekauft und die ehemalige LEW-Bezirksmeisterstelle für den Gemeindebauhof erworben werden. Die Staatsstraße 2032 wurde ausgebaut und zahlreiche Radwege konnten angelegt werden, sehr zur Freude der sportlichen Bevölkerung. Die Nachbarschaftshilfe und die interkommunale Musikschule erfreut sich großer Beliebtheit und wird sehr gut angenommen. Trotz dieser vielen Projekte steht der Markt Welden finanziell gut da.

Zwei Themen, die über 2020 hinausgehen werden, ist zum einen die Sanierung der Grund- und Mittelschule und zum anderen das Gewerbegebiet Haldenloh III, das gerade erschlossen wird.

Durch die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten konnte die Einwohnerzahl in den letzten 30 Jahren um rund 800 Einwohner zulegen und auch die Gewerbesteuereinnahmen stiegen. Für die Zukunft sind bereits mit der Ortsmitteplanung, dem geplanten Ausbau der Kreisstraße in Reutern oder dem Hochwasserdamm im südlichen Laugnatal weitere wichtige Projekte in Planung. Schließlich hofft der Rathauschef, dass das Naturfreibad bei Adelsried gebaut wird. „Es wird die Lebensqualität deutlich steigern und eine positive Signalwirkung in der Region und darüber hinaus haben.“

Den Stress des Bürgermeisteramts wird Peter Bergmeir nicht vermissen, vielleicht ein paar schöne Momente, wie mitunter die Trauungen. Rund 500 Paaren hatte er das Ja-Wort abgenommen. Er ist froh, nicht mehr nach dem Terminkalender leben zu müssen, mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben und seinen Hobbys nachgehen zu können. Was er seinem Nachfolger mit auf den Weg geben kann? „Ich wünsche ihm, dass er mit dem Marktgemeinderat wie bisher in einem guten kollegialen Miteinander zusammenarbeiten kann. Nur dann wird es möglich sein, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“

