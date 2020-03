Interaktive Grafik zur Kommunalwahl: Alle Kandidaten auf einen Blick

Plus Im Landkreis Augsburg treten 80 Männer und Frauen als Kandidaten zur Kommunalwahl an. Mit unserer interaktiven Grafik haben sie alle Bewerber im Blick.

Wer ist Ursula Reichenmiller-Thoma und was haben Melanie Schappin und Jürgen Schantin gemeinsam? Das sind nur zwei Fragen von vielen, die sich stellen kann, wer sich für Kommunalwahlen im Landkreis Augsburg am Sonntag interessiert.

Dann werden die Frauen und Männer gewählt, die bestimmen, was im Dorf und in der Stadt passiert - oder unterbleibt. In 43 Kommunen im Landkreis Augsburg werden die Bürgermeister gewählt, in allen 46 Städten und Gemeinden die Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte sowie die Kreisräte und der Landrat. Insgesamt gibt es rund 200.000 Wahlberechtigte im Landkreis Augsburg.

Doch wer sind die mehr als 80 Frauen und Männer, die in den einzelnen Orten Bürgermeister werden wollen.

In Königsbrunn (7), Gersthofen (5), Neusäß (4) und Bobingen (4) sowie auf Kreisebene (6) haben die Wähler die größte Auswahl. In mehr als einem Drittel der Städte und Gemeinden ist diese dagegen sehr übersichtlich: Es gibt nur einen Bewerber. Darunter sind auch so große Gemeinden wie Meitingen, Langweid und Fischach, wo die Amtsinhaber Michael Higl (CSU), Jürgen Gilg (CSU) und Peter Ziegelmeier keine Konkurrenz fürchten müssen.

Leerzeile auf dem Stimmzettel

Bei nur einem Bürgermeisterkandidaten wird nach Angaben des Landratsamtes auf dem Stimmzettel unterhalb des Namens des feststehenden Kandidaten eine Leerzeile vorgesehen, in die die Wähler alternativ einen eigenen Vorschlag eintragen können. Erreicht eine der handschriftlich eingetragenen Personen die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ist sie Bürgermeister.



Bei Kommunen, die einen hauptamtlichen Bürgermeister wählen, kämen als Alternative zum nominierten Kandidaten alle deutschen Staatsbürger/-innen zwischen 18 und 67 Jahren infrage. Bei Kommunen mit ehrenamtlichem Bürgermeister müssten die alternativ gewählten Personen in der betreffenden Gemeinde wählbar sein, das heißt zumindest mit einer Nebenwohnung dort gemeldet sein. Bei ehrenamtlichen Bürgermeistern gilt die Höchstaltersgrenze von 67 Jahren nicht