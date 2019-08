11:45 Uhr

Jugendliche schlagen auf 39-Jährigen ein

Fünf bis sieben Jugendliche sind laut Polizei auf einen Mann in Adelsried losgegangen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Unbekannte werfen auf einer Baustelle in Adelsried mit Pflastersteinen. Ein Mann geht dazwischen. Selbst als er am Boden liegt, schlagen sie auf ihn ein.

Mehre Jugendliche sind in der Nacht zum Sonntag auf einen 39-Jährigen in Adelsried losgegangen. Sie schlugen auf ihn ein und kratzten ihn an Hals und Gesicht. Die unbaknnten Täter konnten fliehen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Laut den Beamten sah der Geschädigte am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr, wie auf der Baustelle seines Nachbargrundstücks in der Augsburger Straße mehrere Jugendliche mit Pflastersteinen warfen. Der 39-Jährige ging dazwischen. Er forderte die Jugendlichen auf, das Werfen zu unterlassen und das Grundstück zu verlassen. Doch die Jugendlichen wollten nicht auf den Mann hören. Laut Polizei entstand eine hitzige Debatte. Die Jugendlichen sollen den Mann beledigt haben, einer aus der Gruppe soll den 39-Jährigen „Schwachmat“ genannt haben. Als der Geschädigten dann die Jugendlichen vom Grundstück verscheuchen wollte, wurde er von einem weiteren unbekannten Jugendlichen angegriffen und geschlagen.

Polizei sucht nach Hinweisen

Den Angriff konnte der Mann zwar noch abwehren. Doch als er das Grundstück verlassen wollte, stolperte der 39-Jährige. Daraufhin gingen laut Polizei fünf bis sieben Jugendliche auf den am Boden liegenden Mann los. Sie schlugen und kratzten ihn mehrfach im Gesicht und am Hals. Zum Glück gingen unbekannte Personen dazwischen. Sie konnten laut den Beamten schlimmeres verhindern. Die jugendlichen Täter flüchteten anschließend.

Bei der Anzeigenaufnahme konnte die Polizei bislang keine äußeren Verletzungen des Geschädigten festgestellt werden. Hinweise erbittet die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer. 08291/18900. (kinp)

Themen Folgen