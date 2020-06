vor 17 Min.

Jugendzentrum öffnet wieder in Gersthofen

Das Jugendzentrum in Gersthofen öffnet wieder.

Die Besucher müssen aber einige Regeln beachten

Dank der Lockerungen ist es nun in Gersthofen so weit: Das Jugendzentrum öffnet am Mittwoch, 17. Juni, wieder seine Pforten. Allerdings müssen im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen einige Regeln beachtet werden.

Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr. Alle Besucher dürfen das Juze nur symptomfrei und mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten. Zudem müssen die Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen – für diese Datensammlung benötigen alle Besucher unter 18 Jahren die Einverständniserklärung ihrer Eltern.

Es dürfen sich gleichzeitig höchstens 16 Besucher im Juze aufhalten, um die allgemein geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können. Weitere zusätzliche Schutzmaßnahmen erklärt das Team des Jugendzentrums vor Ort. (AL)

