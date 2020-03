20.03.2020

Kameraden in Diedorf ehren Mitglieder

Die sinkende Zahl der Mitglieder stellt den Verein vor eine Herausforderung

Bei der Jahreshauptversammlung des SKV Diedorf im Bürgerhaus in Diedorf gab Vorsitzender Jürgen Winter den Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr. Dessen Höhepunkte waren unter anderem die Teilnahme an verschiedenen Wallfahrten, die Fronleichnamsprozession, der gemeinsame Ausflug mit den Kameraden des Biburger Soldatenvereins sowie die alljährlich stattfindende Bergmesse, die im schönen Wertach im Oberallgäu abgehalten wurde. Ein fester Fixpunkt im Vereinsjahr ist das ökumenische Friedensgebet mit Lichterkette zwischen der katholischen und evangelischen Kirche in Diedorf. Diese Veranstaltung, so waren sich die Anwesenden einig, setzt zwischenzeitlich Maßstäbe in der Diedorfer Kulturlandschaft.

Hubert Winkler gab den Bericht des Kassenwarts, ihm wurde eine fehlerfreie Kassenführung bescheinigt. Mit der Ehrung zahlreicher Vereinsmitglieder, darunter der 1. Bürgermeister des Marktes Diedorf, Peter Högg, für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Anton Krupka, der für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde. Des Weiteren wurden Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre: Hilda Karle, Wolfgang Köhler, Theo Kugelmann, Alois Reitschuster, Alois Rittel, Wilfried Schönwälder und Wilhelm Steiner.

Für 30 Jahre: Walter Eberle, Franz Gaugenrieder, Johann Glauder, Horst Hoffmann, Peter Högg, Franz Rimmel, Franz Rittel, Franz Seitz, Gerhard Streng und Karl Völkl.

Im weiteren Verlauf der Versammlung beauftragten die anwesenden Mitglieder die Vorstandschaft, in Gespräche mit der Soldatenkameradschaft Kriegshaber über eine engere Zusammenarbeit zu treten.

Beide Vereine stünden vor der gleichen Herausforderung, nämlich die immer geringer werdende Anzahl an Mitgliedern und im Besonderen der aktiven Mitglieder. Dieser Situation wolle man mit einer gemeinsamen Vereinsarbeit entgegentreten. Mit der Vorstellung des Jahresprogramms für 2020 endete die Jahreshauptversammlung.

Themen folgen