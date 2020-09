vor 33 Min.

Kameras helfen der Feuerwehr Gersthofen jetzt beim Abbiegen

Plus Die Gersthofer Feuerwehrleute haben ihre Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten und Verkehrsinformationssystemen ausgerüstet. Wie das funktioniert und welche Vorteile die Technik hat.

Von Oliver Reiser

Das schwere Feuerwehrfahrzeug steht an der Kreuzung und will nach rechts abbiegen. Von hinten kommt ein Radfahrer. Sobald er den sogenannten toten Winkel erreicht, pfeift ein Alarmton los. Auf einem Monitor auf der Beifahrerseite sieht der Fahrer jetzt genau, was hinter und neben seinem Fahrzeug los ist. Er bremst ab. Gefahr gebannt. Der Abbiegeassistent hat angeschlagen. Es funktioniert also auch im Selbstversuch. Dem Reporter ist nichts passiert.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr Gersthofen verfügen über einen Abbiegeassistenten mit einer Außenkamera. Bild: Marcus Merk

Die Feuerwehr Gersthofen hat jetzt einen Abbiegeassistenten

Mit dieser modernen Technik hat die Freiwillige Feuerwehr in den vergangenen Tagen ihre Großfahrzeuge ausgestattet. „Sobald der Blinker gesetzt oder das Lenkrad nach rechts bewegt wird, schaltet sich die Kamera ein, und man sieht alles, was seitlich am Auto passiert“, erklärt Kommandant Wolfgang Baumeister. Normalerweise schaltet sich dieses Gerät bei Geschwindigkeiten über 30 km/h ab, „doch bei uns funktioniert es auch im schnelleren Bereich“, sagt Baumeister. 1500 Euro kostet die Kombination aus Kamera, die außen am Fahrzeug angebracht ist, und Monitor im Fahrzeuginneren.

Zehn davon wurden vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Damit wurden die sieben Großfahrzeuge der Feuerwehr und drei Fahrzeuge des Bauhofes ausgestattet. Den Einbau haben die Wehrmänner selbst übernommen. Damit ist die Gersthofer Wehr ihrer Zeit voraus, denn ab 2022 soll ein Abbiegeassistent Pflicht werden. Zu viele tödliche Unfälle sind schon passiert. „Deshalb ist das System gerade bei unseren Radwegen an der alten B2 so wichtig“, meint Wolfgang Baumeister.

Über Monitore sehen die Feuerwehrleute, was außerhalb des Fahrzeugs passiert. Video: Marcus Merk

Neue Technik für Gersthofer Feuerwehrautos

Zahlreiche Unfälle beschäftigen die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen auf den mehrspurigen Straßen wie der Bundesautobahn A8 oder der Bundesstraße B2. Um dabei eine bessere Vorwarnung gewährleisten zu können, wurden zwei Einsatzfahrzeuge mit einem Feuerwehr-Verkehrsinformationssystem ausgerüstet. „Dieses System, das auch die Wehren in Neusäß und Zusmarshausen zur Verfügung haben, kommt zum Einsatz, wenn den Verkehrsteilnehmern bereits weit vor der Unfallstelle signalisiert werden soll, dass sie sich einer Gefahrenstelle nähern“, erläutert Baumeister. Dann werden die 80 mal 80 Zentimeter großen Tafeln, die sich auf dem Dach des Fahrzeugs befinden, elektrisch ausgeklappt.

Die Fahrzeuge haben jetzt ausklappbare Warnschilder mit Display. Video: Marcus Merk

Auf einem LED-Matrix-Bildschirm können verschiedene Verkehrszeichen, Richtungspfeile, die zum Spurwechsel auffordern, und Aufschriften wie Feuerwehr, Unfall oder Stau eingeblendet werden. „Nur eine Geschwindigkeitsbegrenzung können wir damit nicht anzeigen“, sagt Baumeister. Auch bei der Absicherung von Umzügen soll dieses System künftig zum Einsatz kommen. „Wir können damit anzeigen, dass die Strecke gesperrt ist. Wenn wir nur mit Blaulicht hinter dem letzten Teilnehmer herfahren, haben uns viele Verkehrsteilnehmer einfach überholt“, plaudert der Gersthofer Kommandant aus dem Nähkästchen.

Letztendlich dienen die blinkenden Hinweisschilder auch der Eigensicherung der Wehrmänner. Von den Kosten in Höhe von 7500 Euro pro Fahrzeug wurden 5000 Euro vom Verkehrsministerium gefördert. Den Rest hat die Stadt Gersthofen übernommen. „Alle Systeme würden aber so oder so von der Stadt gefördert“, berichtet Baumeister. „Die Sicherheit der Bürger hat einen hohen Stellenwert.“

