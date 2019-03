vor 57 Min.

Kammerorchester reist musikalisch nach Böhmen

Preisgekrönte Solistin spielt Cellokonzert von Dvořák

Das Neusässer Kammerorchester begibt sich am Samstag, 30. März, um 19 Uhr zusammen mit seinem Dirigenten Wolfgang Weber auf eine musikalische Entdeckungsreise durch Böhmen. In der Stadthalle Neusäß steht dabei zu Beginn des Abends das berühmte Cellokonzert in h-Moll von Antonín Dvořák auf dem Programm. Solistin ist Friederike Luise Arnholdt aus Berlin, aufgewachsen in Augsburg. Die junge Musikerin, die an der Hochschule für Musik in Weimar studiert hat, erspielte sich bereits mehrere erste Preise in der Solowertung beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Als Solistin und Kammermusikerin konzertierte sie unter anderem beim Festival Schwäbischer Musiksommer Mozartiade, in der Franz-Liszt-Musikakademie Budapest, der Liederhalle Stuttgart, dem Brucknerhaus Linz, Schloss Nymphenburg München und Schloss Bellevue.

Der zweite Teil des Abends ist Zdeněk Fibich gewidmet. Er war Schüler Smetanas und komponierte über 600 Werke. Von ihm wird die sinfonische Dichtung „V podvecer“– „Am Abend“ zu hören sein. „Vltava“/„Die Moldau“, das wohl bekannteste Werk von Bedrich Smetana, bildet den krönenden Abschluss des Konzertes. (AL)

