12:53 Uhr

Kaufhausdetektiv erwischt drei Ladendiebe an einem Tag

Drei Männer wollen sich in einem Verbrauchermarkt in Gersthofen kostenlos bedienen. Doch ein Mitarbeiter passt ganz genau auf.

Ein aufmerksamer Kaufhausdetektiv hat am Dienstag in Gersthofen drei Ladendiebe an einem Tag erwischt. Die Männer hatten sich in einem Verbrauchermarkt an der Ziegeleistraße an unterschiedlichen Artikeln bedient.

Der erste Täter versuchte sein Glück bereits morgens um 8.20 Uhr. Er riss die Verpackung von Mund-Nasenschutz-Masken auf und steckte diese in seine Jackentasche. Dabei hatte der Detektiv den 49-jährigen Mann jedoch beobachtet. Der Wert der Masken beläuft sich auf 9,70 Euro. Der zweite Ladendieb ging dem Mitarbeiter gegen 13.05 Uhr ins Netz.

Dieb wird hinter dem Kassenbereich angehalten

Der Täter entnahm aus einem Regal ein Handy und steckte es ein. An der Kasse zahlte der 24-Jährige laut Polizei nur einen geringwertigen Einkauf. Hinter der Kasse wurde daraufhin der Dieb angehalten. Der Schaden beträgt hier rund 60 Euro. Der dritte Täter wurde dann gegen 16.55 Uhr erwischt.

Ein 29-jähriger Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er eine Bluetooth-Box und eine Wildkamera im Gesamtwert von insgesamt 132 Euro klaute. Auch dieser Ladendieb wurde der Polizei Gersthofen übergeben. Alle drei Täter erwartet nun eine Anzeige. (thia)

