Kläranlage in Welden muss dringend saniert werden

Die Kläranlage in Welden ist in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden.

Plus Über den desolaten Zustand der Kläranlage hat der Gemeinderat Welden jetzt diskutiert. Einige Räte wurden von dem Problem offenbar überrascht.

Von Michaela Krämer

Aus allen Wolken gefallen ist der Marktgemeinderat nach den Ausführungen von Andreas Kottmair vom Ingenieurbüro Steinbacher sowie Silke Otterbein, Betreiberin der Kläranlage, über den Zustand der Kläranlage in Welden. Denn was beide zu sagen hatten, klang wie eine böse Überraschung - und das kurz vor Weihnachten.

Die Erlaubnis für das Wasserrecht läuft Ende kommenden Jahres aus. Auf die Weldener Bürger wird so einiges zukommen. Denn neben der Sanierung der Ortskanäle stehen mit dem Auslaufen des Wasserrechtsbescheids für die Kläranlage auch hier größere Umbaumaßnahmen an. Claudia Müller, ebenfalls vom Ingenieurbüro Steinbacher, zeigte die Schadstellen auf, die bei der Kanalbefahrung ans Tageslicht gekommen sind: Starke Zusammenbrüche, kreuzende Leitungen, starke Wurzeleinwüchse, hineinhängende Dichtungen, falsch angebrachte Steigeisen und undichte Schächte, um nur einige zu nennen. "Die Bewertung fällt nicht sehr positiv aus“, sagte Müller.

Dabei sind die eventuell anfallenden Kosten der Straßen in der Marktgemeinde Welden mit seinem Ortsteil Reutern noch nicht berücksichtigt. Mit rund 2,5 Millionen Euro bezifferte Müller die Kosten für die Kanalsanierung, für die keinerlei Zuschüsse zu erwarten seien. Die Sanierungsarbeiten werden sich wohl über mehrere Jahre hinziehen.

Kläranlage in Welden ist in die Jahre gekommen

Wie sich herausstellte, ist die Weldener Kläranlage in die Jahre gekommen. Jetzt hat die Marktgemeinde Welden Andreas Kottmair vom Ingenieurbüro Steinbacher beauftragt, Möglichkeiten einer Sanierung aufzuzeigen. Ein Überblick von Kottmair zeigte die Schwachstellen auf. "Die Bausubstanz ist schon veraltet, das Becken hat das Zeitliche gesegnet“, so Kottmair. Deshalb stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

Auch wenn die Reinigungsergebnisse noch den aktuellen Gesetzesvorgaben entsprechen, befindet sich die Bausubstanz in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Es geht um Schimmelbildung, ein undichtes Becken und dergleichen. Beinahe alle Verfahrensstufen müssen daher runderneuert werden, betonte Kottmair. Aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen für die Abwasserwerte darf die Kläranlage in der bestehenden Form ab Ende 2021 nicht mehr betrieben werden. Die Weldener Anlage leitet das gereinigte Abwasser in die Laugna. Um sicherzustellen, dass dabei die Grenzwerte eingehalten werden, ist eine Genehmigung des Wasserwirtschaftsamts notwendig, die alle 20 Jahre erneuert werden muss. "Wir müssen jetzt versuchen, eine wasserrechtliche Erlaubnis als Übergang zu bekommen“, so Bürgermeister Stefan Scheider, der die Angelegenheit im nicht öffentlichen Teil der Sitzung weiterbehandeln wollte. Der Beschluss im öffentlichen Teil sieht "die Sanierung des biologischen Teils der Kläranlage in nur einem Bauabschnitt vor. Die Klärschlammbehandlung erfolgt dabei über eine stationäre Schlammentwässerung. Als Grundlage für die weiteren Planungen behält der bestehende Vertrag vom 18. Dezember 2002 seine Gültigkeit.“ Diesem Beschluss stimmte der Gemeinderat zu.

Berchtold: "So wie es scheint, brauchen wir eine neue Anlage"

Die günstigste Variante wäre die Sanierung der bestehenden Anlage. Hier liegt die Kostenschätzung zwischen vier und sechs Millionen Euro. "So wie es scheint, brauchen wir eine neue Anlage“, sagte Dritte Bürgermeisterin Jasmin Berchtold ( CSU), die nicht nachvollziehen konnte, was sie auf den von Silke Otterbein, Betreiberin der Kläranlage, präsentierten Bildern sieht. Frank Dorner (FWV) fühlte sich bei den Ausführungen "auf den Schlips getreten.“ Er sei bisher immer der Auffassung gewesen, die Kläranlage sei auf dem neuesten Stand. So sei es in der Vergangenheit immer dargestellt worden, zuletzt in der letzten Sitzung 2019. Er reagierte verärgert über die Ausführungen von Otterbein, die schon, wie sie sagte, seit 2016 auf die prekäre Situation hingewiesen habe. "Ich finde es nicht in Ordnung, dass dies in der Vergangenheit auch auf mehrmalige Nachfragen unsererseits immer wieder totgeschwiegen wurde. Oder ist hier am alten Gemeinderat etwas vorbeigegangen?“

Ortstermin an der Kläranlage soll Klarheit schaffen

Dorner schlug einen Vor-Ort-Termin vor. Ähnlich argumentierte Stefan Kiening (BGM): "Es ist eine schallende Ohrfeige, was uns hier präsentiert wird.“ Auf Nachfrage von Christopher Huttner (CSU), seit wann die neuen Ablaufwerte der Kläranlage Gültigkeit haben, musste Scheider gestehen, dass diese schon seit 2017 gelten. "Wir stoßen jedoch jetzt erst an unsere Grenzen.“ Huttner erinnerte an die Bürgerversammlung vom vergangenen Jahr, wo die Anlage in einem komplett anderen Zustand dargestellt worden war. "Man kommt sich schon vor den Kopf gestoßen vor.“

Auch für die Sanierung der Kläranlage werden kaum bis gar keine Fördermittel zur Verfügung stehen, wie es hieß. Es trifft wohl wieder den Bürgergeldbeutel - wenn auch erst 2023.

