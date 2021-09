CSU erreicht die Jugend weniger als vor vier Jahren

Plus Die CSU erreicht bei der Jugendwahl viel weniger Stimmen als noch vor vier Jahren. Das sollte zu denken geben.

In solch einem Fall spricht man gerne von einem "Erdrutsch" in Bezug auf Wahlen. Im Vergleich zu vor vier Jahren ist die CSU bei der U18-Wahl im Landkreis von 40 auf 24 Prozent der Wählerstimmen gesackt. Freilich: Das ist keine gültige Bundestagswahl und kann auch nicht als Prognose für den kommenden Sonntag dienen, wenn es real wird. Ernst nehmen sollten die Parteien das Ergebnis allerdings schon.