Tote Schafe bei Kühlenthal: Ein grausiger Anblick im Wald

Plus In einem Wald bei Kühlenthal werden zwei verendete Tiere ohne Kopf gefunden. Diese reine Lust am Töten ist erschütternd.

Erneut sind verendete Tiere im Augsburger Land gefunden worden. Diesmal waren es zwei Schafskadaver, die ein Waldbesitzer bei Kühlenthal entdeckt hat. Es muss ein grausiger Anblick gewesen sein, denn beiden Tieren war der Kopf abgetrennt worden. Ähnliches ist bereits Anfang Mai bei Hirblingen passiert. Neben der Umgehungsstraße entdeckten Spaziergänger einen Schafskopf, der offenbar fachmännisch vom fehlenden Körper abgetrennt wurde.

