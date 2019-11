06:00 Uhr

Konzert als Welt-Uraufführung in Meitingen

Mehr als 800 Zuhörer lauschen der Vertonung der Gedichte aus der Todeszelle. Das Konzert in Meitingen wird zu einem Zeichen.

Von Steffi Brand

Mehr als 800 Zuhörer warteten auf das „Sign“ (auf Deutsch: das „Zeichen“), das Dr. Cormac O’Duffy, der amerikanisch-irische Komponist, der die Gefängnisgedichte von Dr. Max Josef Metzger vertont hat, zu Beginn der Welt-Uraufführung am Sonntagnachmittag prophezeit hatte. Sie alle fanden sich in der Katholischen St. Wolfgang-Kirche, in den Pfarrsälen der katholischen und der evangelischen Kirche sowie in der Hauskapelle des Christkönigs-Instituts ein und lauschten den über 80 Stimmen des Una-Sancta-Projektchors, den Musikern und Solisten.

Dr. Max Josef Metzger schrieb Gedichte aus der Todeszelle

Es war eine musikalische Reise an der Seite von Dr. Max Josef Metzger. Dieser hat während seiner Zeit im Gefängnis - und damit auch zu einer Zeit, in der er wusste, dass er zum Tode verurteilt war - Gedichte geschrieben, die nun in vertonter Form fesseln sollten. Dynamisch durchdrang die Stimme des Tenors Udo Scheuerpflug die katholische Kirche in Meitingen und gelangte via Intranet auch an die anderen Übertragungsorte.

Mit Worten wie „Ich seh’ nicht viel von Deiner Sonne, Gar schmaler Streifen Himmel blaut mir nur“, holte Scheuerpflug, der beim Konzert die Rolle von Metzger übernahm, die Zuhörer in die Gefühlswelt des Priesters und damit auch in seine Gefängniszelle. Ein dynamischer Wechsel aus Gebeten, die Chor und Musiker zum Besten gaben, und Solostücken, die Scheuerpflug stimmgewaltig interpretierte, waren die insgesamt 13 Stücke, die nicht unterschiedlicher und gleichzeitig stimmiger hätten sein können.

Dramatische Vorführung sorgt für düstere Stimmung in der Kirche

Auf den emotionalen Höhepunkt steuerte die Uraufführung dann im Stück „In der Todeszelle“ hin. Ein Ton wie ein haltloses Stapfen und Stampfen durchzog das Stück und sorgte für Dramatik, die sich auf den Gesichtern der Musiker und Sänger gleichermaßen abzeichnete. Eine fast schon düstere Stimmung durchzog die Kirche, als Scheuerpflug einen verzweifelt anmutenden Metzger gab: „Vergaßest Du der Deinen? (…) War ich nicht treu? Muss ich ohn’ Hoffnung untergehen?“

Und dann kam es - das vom Komponisten ganz gezielt initiierte Zeichen - in Form eines Vögleins, das vor der Metzger’schen Zelle und damit auch in der Kirche als Flöten-Solo zu zwitschern beginnen sollte. Die Auflösung dessen, dass sich die Zuhörer nicht etwa irrten, folgte sogleich, denn im folgenden Stück wurde das „zage Meislein“ als „Trostesbote von dem Herrn der Himmelsheere“ beschrieben.

„Selbst der Tod sei machtlos geworden“

Das vorletzte Stück - „Alleluja“ - erklang daraufhin in den Ohren der Zuhörer beinahe schon erlösend, denn selbst der Tod sei nun - um die Worte Metzgers zu nutzen - machtlos geworden.

Mit dem letzten Ton, der nun verstummte, legte der Komponist, der als Dirigent die Musiker durch das Stück leitete, den Finger auf seine Lippen und unterband somit den Applaus, der das Glockenläuten übertönt hätte. Nachdem letzten Glockenschlag stimmten Chor, Musiker, Scheuerpflug und die Sopransolistin Helene Lindqvist zum Finale an, das erneut wie eine Prophezeiung klang - und zwar eine, die die Idee Metzgers von Una Sancta im Lied „Freundschaft“ greifbar machen sollte und final mit tosendem Applaus der Zuhörer quittiert wurde.

