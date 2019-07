vor 36 Min.

Kulturina hat heuer Überraschungen parat

Die Organisatoren des Gersthofer Stadtfests stehen in den Startlöchern. Die imposanteste Neuerung gibt’s auf dem Rathausplatz.

Von Gerald Lindner

Endspurt für das große Stadtfest: Seit Oktober vergangenen Jahres arbeiten die knapp 40 Aktiven des Vereins Lebendige Innenstadt Gersthofen bereits wieder an der nächsten Ausgabe ihres erfolgreichen Festivals. Die Kulturina 2019 findet am ersten Augustwochenende, 2. bis 4. August, statt, und richtet sich als Fest von Gersthofern für Gersthofer bei freiem Eintritt an alle Altersklassen. Geboten wird an den drei Tagen wieder nahezu ununterbrochenes Unterhaltungsprogramm auf drei Bühnen mit viel Musik, Kleinkunst, Straßentheater und Kinderstücke.

Zuspruch aus dem Gersthofer Umland

Der Zuspruch aus dem Umland nimmt laut stellvertretender Vorsitzenden Veronika Wanninger seit einigen Jahren beständig zu. „Viele Bürger laden an diesem Wochenende Freunde und Bekannte nach Gersthofen ein, um zu zeigen, was ihre Stadt kulturell zu bieten hat.“ Vor allem die familiäre Atmosphäre werde dabei besonders gelobt.

Mit viel Liebe zum Detail sollen auch heuer wieder der Rathausplatz, der Stadtpark und der Vorplatz am Ballonmuseum gestaltet werden und so einen passenden Rahmen für die vielen Darbietungen auf den drei Bühnen bieten. „Bei der Programmauswahl konnten wir wieder tolle Künstler verpflichten, etwa die Gruppen Troy of Persia, The Magic of Queen oder Monaco Swing Ensemble“, so Veronika Wanninger.

Lokalmatadoren wie Cash-n-Go oder Lienne sind dabei ebenso vertreten wie auswärtige Gäste. So treten zum Beispiel der Kabarettist Markus Schreckenberger, Stefan Leonhardsberger und das Monaco Swing Ensemble auf. „Und bei den Walkacts wird es eine ungewöhnliche Überraschung geben“, kündigt Veronika Wanninger an.

Gern gesehene „Wiederholungstäter“ für Kinder sind Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme. Außerdem unterhalten Tonowitz und Trommelfritz die kleinen Besucher des Stadtfests.

Die Kulturina hat sich mit jährlich 40000 Besuchern zu einem echten Großevent entwickelt. Hinter den Kulissen ist deshalb eine straffe und professionelle Organisation unerlässlich, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu garantieren. Die Fäden laufen seit Jahren bei Max Poppe zusammen, dem Initiator des Festivals, der als Produktionsleiter fungiert. „Das Budget der Kulturina 2019 liegt bei einer knappen Viertelmillion Euro, neben den Künstlergagen und der Bühnentechnik verursacht auch die Einzäunung und Überwachung des Geländes nicht unerhebliche Kosten.“

Einlasskontrollen gibt‘s auch heuer

Erfreulich sind laut Poppe die Erkenntnisse aus dem Vorjahr, als erstmals Einlasskontrollen durchgeführt wurden. „Unser Sicherheitskonzept greift und wurde von den Besuchern angenommen. Aufgrund der Bautätigkeiten im Rathaus wird es dieses Jahr lediglich leichte Anpassungen geben, der Rest hat sich bewährt.“ Die Besucher müssen also weiterhin darauf gefasst sein, dass ihre Taschen vom Sicherheitspersonal durchsucht werden. Und Trucks und weitere Hindernisse an den Ein- und Ausgängen sollen Schutz gegen Anschläge bieten.

Auch die Stadt Gersthofen ist mit dabei: „Unser Fotocaravan, mit dem man kostenlos Fotos aufnehmen kann, steht an einer attraktiven Stelle bereit“, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Weitere Aktionen seien geplant.

Die auffälligste Neuerung erleben die Besucher in diesem Jahr sicherlich auf dem großen Rathausplatz: Erstmals wird der Platz mit einem großen Schirmsystem überbaut, um den Besuchern bei Sonnenschein Schatten zu spenden, und bei Regen die Feierlaune nicht zu trüben.

Nicht nur die Kulturina-Gäste sollen profitieren: Denn der imposante Aufbau ist bereits eine Woche vorher während der Aufführungen des „Brandner Kaspers“ zu sehen und sorgt dafür, dass das besondere Theater zum 50. Stadtjubiläum garantiert über die Bühne geht.

Und auch drei Seecontainer werden im Stadtzentrum als Vorboten des Festivals dienen. „Diese benötigen wir zwingend als Lager für unser Material. Zeitgleich sollen sie aber auch als Leinwand für temporäre Kunstinstallationen dienen“, so Max Poppe.

