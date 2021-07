Kutzenhausen

Kutzenhausen will sich für Unwetter besser wappnen

Plus Die überlastete Kanalisation in Kutzenhausen war den Schlammmassen infolge der jüngsten Unwetter nicht gewachsen. Dinkelscherben half mit Sandsäcken aus.

Von Siegfried P. Rupprecht

Ein Schreckensszenario schilderte Bürgermeister Andreas Weißenbrunner in der Sitzung des Gemeinderats Kutzenhausen. Er schilderte den Starkregen vor rund zwei Wochen in der Gemeinde. "Die Kanäle waren in kürzester Zeit überlastet", resümierte er. Das Wasser habe auf den Straßen in der Ortsmitte und vor dem Rathaus gestanden, viele Keller seien überflutet worden. Hier müsse dringend gehandelt werden.

