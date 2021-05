Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt auf 37,9

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt im Landkreis Augsburg weiter. Er ist damit den dritten Tag in Folge unter 50.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 37,9. Es sind 20 neue Infektionen gemeldet worden. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen liegt damit im Augsburger Land seit Dienstag unter 50. Sollte er fünf Tage am Stück darunterbleiben, gibt es weitere Lockerungen bei den Maßnahmen, vor allem bei der Testpflicht. Diese würden allerdings dann erst am übernächsten Tag in Kraft treten.

Corona-Inzidenz in der Nachbarschaft zum Landkreis Augsburg unter 100

Das RKI meldet für die Nachbarlandkreise folgende Corona-Inzidenzwerte: Aichach-Friedberg (16,3), Donau-Ries (31,4), Dillingen (88) und Günzburg (96,8). (kar)

