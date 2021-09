Landkreis Augsburg

Das gilt jetzt bei positiven Corona-Fällen in der Schule im Landkreis Augsburg

Plus Im neuen Schuljahr sollen weniger Kinder und Jugendliche im Kreis Augsburg bei einem Corona-Fall in der Klasse zu Hause bleiben müssen. Luftfilter können helfen - sind aber nicht alles.

Von Jana Tallevi

Neues Schuljahr, neue Regeln rund um Quarantäne: In den kommenden Monaten sollen weniger Kinder und Jugendliche in Quarantäne geschickt werden, wenn es in ihrer Klasse einen positiven Corona-Fall gibt. Was bislang eher die Ausnahme war, nämlich, dass nur die unmittelbaren Kontaktpersonen ebenfalls zu Hause bleiben müssen, solle nun die Regel werden, bestätigt der Sprecher des Landratsamts, Jens Reitlinger.

