Landkreis Augsburg

vor 10 Min.

Ein Vater erzählt: Deshalb habe ich mein Kind nicht zur Schule geschickt

Plus Einige Eltern haben im Landkreis Augsburg während der Corona-Pandemie ihre Kinder nicht zum Unterricht geschickt. Warum eigentlich?

Von Jana Tallevi

Für Vater Stefan Genswürger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg ist klar: Nach wie vor wird in der Corona-Pandemie viel zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse von Kindern genommen. "Dabei haben ältere Menschen und Kinder doch am meisten unter den Einschränkungen gelitten", ist er überzeugt. Was für ihn auch dazuzählt: Wenn sich Eltern und Kinder beim Schulbesuch nicht sicher fühlen, dann sollte es weiter möglich sein, diesen auszusetzen. Doch nach einem neuen Beschluss des Ministerrats ist das nun nicht mehr so leicht möglich. Es drohen sogar Bußgelder. Die Familie hat deshalb eine Entscheidung getroffen.

