Inzidenz im Landkreis ist nun knapp zweistellig

Mal ein wenig mehr, mal weniger: Die Inzidenz im Landkreis Augsburg bewegt sich weiterhin um den Wert 10.

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Sonntag 10,7, am Samstag war der Wert 11,4. Sechs weitere positiv Getestete sind am Samstag hinzugekommen, keine am Sonntag. Damit beläuft sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Landkreis Augsburg auf 11.515 Infizierte, die Zahl der Todesopfer beträgt unverändert 233.

Zweitimpfungen noch unter 40 Prozent

Immer noch ist laut Landratsamt die Quote von 40 Prozent vollständig geimpften Personen im Landkreis noch nicht erreicht, sie liegt bei 39,6. Gleichzeitig warten nur noch gut 4100 Personen auf der Liste des Impfzentrums auf einen Termin.

Der Landkreis hat somit die niedrigste Inzidenz in der Region. So sieht es in den Nachbarlandkreisen aus: Aichach-Friedberg: 17,8; Dillingen 25,9; Donau-Ries 21,7; Augsburg 19,2; Landsberg 11,6. (AZ)