Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Prozess: 15-Jährige auf Schulweg im nördlichen Kreis Augsburg belästigt

Plus Ein 44-Jähriger bedrängt eine Minderjährige, will ihr unters T-Shirt fassen und sie küssen. Durch Zufall kann die junge Frau fliehen. Nun wird der Täter verurteilt.

Von Philipp Kinne

Unter Tränen erzählt eine heute 16-Jährige, was ihr vor einem Jahr auf dem Weg zur Schule widerfuhr. Die junge Frau leidet bis heute an den Folgen einer sexuellen Belästigung. Ein 44-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg bedrängte sie, wollte ihr unters T-Shirt fassen und sie küssen. Die Teenagerin kann nicht verstehen, was den Täter antrieb. Vor Gericht will sich der Mann selbst nicht äußern, doch über seine Anwälte gesteht er. Nun wurde der Mann verurteilt.

