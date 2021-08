Sommerquiz: Er wollte schon als kleiner Bub ein Prinz werden

Wer bin ich? Heute bekleidet er im Gersthofer Fasching und darüber hinaus wichtige Präsidentenämter. Sommerquiz, Teil 10

Fasching war schon immer ein großer Bestandteil in seinem Leben. Schon sein Vater war Faschingsaktivist bei der Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana. Zwangsläufig kam er da mit Narren in Kontakt. "Begonnen hat meine Liebe zum Fasching als Kind auf der Kol-La, wo ich hinter den Kulissen bereits als Zwölfjähriger mithelfen durfte", erinnert sich der Filialleiter eines Autohauses in Neuburg, der 1995 eine Lehre zum Bürokaufmann in einem Autohaus absolviert hat. Davor war er als Filial-, Verkaufsleiter und Geschäftsführer in verschiedenen Augsburger Autohäusern beschäftigt. "Das erste Mal auf der Bühne stand ich in einer überdimensionalen Figur, die damals Gerd Rogg aus dem Europapark in Rust besorgt hatte. Da haben wir in der Pause für Unterhaltung gesorgt."

Sommerquiz: Gesucht ist ein Faschings-Fan

Doch er wollte mehr als nur für Pausenunterhaltung sorgen. "Ich wollte schon als Bub immer Prinz werden", lacht der 42-Jährige. 2001/2002 war es dann soweit. Mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Andrea (Schlund) an der Seite regierte er als Prinz bei der Lechana das närrische Volk in Gersthofen. Von 2003 bis 2010 führte er dann als Hofmarschall durch das Programm, 2014 zum ersten Mal als Sitzungspräsident bei den weithin bekannten Faschingssitzungen der Kol-La in der Gersthofer Stadthalle. "Ein Jahr vorher saß ich das erste Mal als Assistent von Karl-Heinz Wagner auf dem Präsidium." Wen wundert's, dass er auch eine (Faschings-)Prinzessin geheiratet hat .

Seit 2014 trägt er nicht nur die glitzernde Robe des Kol-La-Sitzungspräsidenten sondern auch das kanariengelbe Sacco der schwäbischen Faschingsvereinung "Under oiner Kapp". Diese bildet eine Interessensgemeinschaft von fünf Faschingsvereinen aus Augsburg und Umgebung. "Der Zweck ist hier die Zusammenarbeit für verschiedenste Faschingsveranstaltung. Die größte ist hier sicherlich das bunte Narrentreiben auf dem Augsburger Rathausplatz", erinnert er sich wehmütig an die Tage vor Corona, als sich die Narren noch auf Großveranstaltungen und Bällen tummeln und er selbst sein Lieblings-Urlaubsziel Amerika anfliegen durfte. Dafür hat er jetzt viel Zeit für seine beiden Kinder Magdalena, 6, und Katharina, 3.

