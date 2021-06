Vor der Mega-Fusion: Kreissparkasse Augsburg bekommt noch neuen Chef

Neuer Chef für die Kreissparkasse Augsburg Richard Fank wird von Horst Schönfeld abgelöst. Doch dessen Amtszeit wird nur kurz währen. Denn dann kommt die Fusion.

Vollzogen hat die größte Bank im Landkreis Augsburg einen schon länger angekündigten Führungswechsel: Horst Schönfeld ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg. Er folgt auf Richard Fank, der zum 15. Juni in den Ruhestand gegangen ist. Schönfeld soll allerdings nur wenige Monate an der Spitze der Kreissparkasse stehen. Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende soll im Hinblick auf die geplante Fusion mit der größeren Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim die Voraussetzungen für die künftige Sparkasse Schwaben-Bodensee schaffen. In dieser soll Schönfeld bis zu seinem Ruhestand im kommenden Jahr dann wieder stellvertretender Vorstandschef sein.

Vor fast 50 Jahren begann er bei der Kreissparkasse Waiblingen seine Berufsausbildung. 2002 wechselte Schönfeld zur Kreissparkasse Augsburg auf die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Der 65-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkelkinder.

Als Immobilienexperte hat Schönfeld bei der Kreissparkasse nicht nur das Bauträgergeschäft aufgebaut. Er hat auch selbst wichtige Bauvorhaben wie den Umbau der Zentrale und mehrerer großer Geschäftsstellen initiiert und begleitet. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören außerdem die Baufinanzierung, die Betreuung von Unternehmens- und Firmenkunden sowie der Freien Berufe.

Kreissparkasse steht vor Fusion

„Wir haben zahlreiche Firmengründungen begleitet“, sagt Schönfeld. „Insbesondere bei den regenerativen Energien konnten wir mit unseren Kreditentscheidungen zukunftsweisende Projekte auf den Weg bringen, von denen die Region profitiert.

Ist jetzt im Ruhestand: Richard Fank Foto: Marcus Merk

Diese erfolgreichen Projekte möchten er und sein Kollege Dr. Wolfgang Zettl auch in der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee weiterführen. Im Prozess der bereits von den Gremien beschlossenen Fusion ist es Schönfeld wichtig, dass aus den beiden Unternehmenskulturen eine neue, gemeinsame Kultur entsteht, in der sich alle Beschäftigten wiederfinden. „Die Fusion ist ein großes Projekt und an vielen Stellen auch eine Herausforderung. Aber sie ist vor allem die einzigartige Chance, hier eine neue, zukunftsfähige Sparkasse entstehen zu lassen. "

So sieht der Vorstand der Kreissparkasse jetzt aus

Der aktuelle Vorstand der Kreissparkasse besteht damit aus dem Vorsitzenden Horst Schönfeld und seinem Stellvertreter Dr. Wolfgang Zettl. Dazu kommen die vier stellvertretenden Vorstandsmitglieder Peter Mayr, Direktor Firmen- und Gewerbekunden, Rainer Hörath, Gebietsdirektor sowie Markus Bayer, Direktor Sparkassen-Vermögensmanagement und Jürgen Käsmayr, Direktor Freie Berufe. (AZ)