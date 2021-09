Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Wie Erstklässler im Landkreis Augsburg den ersten Schultag erleben

Plus Knapp 2550 Kinder im Augsburger Land saßen am Dienstag zum ersten Mal im Klassenzimmer. Worauf sie sich am meisten freuen und wie Lesemaus Mimi ihnen beim Lernen hilft.

Von Felicitas Lachmayr und Jutta Kaiser-Wiatrek

Gespannt lauschen die Kinder, ob sie ein Rascheln oder Piepen hören. Denn Lesemaus Mimi hat sich im Klassenzimmer versteckt. Lehrerin Eva Weigert sucht unter dem Tisch, im Schulranzen und wird plötzlich in einer Schultüte fündig. Vorsichtig holt sie die rotnasige Stoffmaus hervor und stellt sie den Erstklässlerinnen und Erstklässlern vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen