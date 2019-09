19.09.2019

„Lange Nacht“ in der Vhs

Schnupperkurse in Diedorf

Deutschlandweit feiern die Volkshochschulen ihr 100-jähriges Bestehen – und das regionale Bildungszentrum in Diedorf feiert mit bei der „Langen Nacht der Volkshochschulen“. Termin ist am Freitag, 20. September. Um 18 Uhr eröffnen Bürgermeister Peter Högg und seine Kollegin Silvia Kugelmann aus Kutzenhausen die Veranstaltung, dann sorgt Tina Schüssler mit ihren „Kids für Kids Kämpfer“ für Schwung. Danach erwartet die Besucher des regionalen Bildungszentrums in Diedorf eine bunte Auswahl an Angeboten und Vorführungen. Während des Abends können sie an diversen Schnupperkursen teilnehmen. Zur Auswahl stehen Kochen mit Wildkräutern und -früchten oder die Herstellung eigener Naturkosmetik und ätherischer Öle. Wer sich lieber künstlerisch betätigen möchten, kann Gartenobjekte aus Weiden flechten oder malen. Entspannung finden die Gäste beim Qigong oder mit einem Glas Wein beim Gitarrenkonzert. Wer lieber selbst Musik macht: Singen, Trommeln, Irish-Set Dance und Squaredance stehen ebenfalls auf dem Programm. Ein leichtes Spätabendbüffet rundet den Abend ab. (AL)

Die Angebote sind für die Besucher kostenfrei. Das Programm der Langen Nacht ist auf der Internetseite des regionalen Bildungszentrums zu finden: www.bz-diedorf.de/lange-nacht-der-volkshochschule. Die Veranstaltung findet in der Grund- und Mittelschule Diedorf, Pestalozzistraße 17, statt.

