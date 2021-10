Rainer Kraft bleibt Sprecher der bayerischen AfD-Abgeordneten.

Der Bundestagsabgeordnete aus Langweid zum dritten Mal gewählt.

In der Landesgruppensitzung der bayerischen AfD-Abgeordneten wurde der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft aus Langweid (Kreis Augsburg) zum dritten Mal als Sprecher der bayerischen AfD-Landesgruppe gewählt. Kraft erklärte: "Wir werden auch in der neuen Legislatur mit vollem Einsatz die Interessen der Bürger Bayerns in Berlin vertreten. Das dramatisch schlechte Ergebnis der CSU ist ein klares Zeichen für die Unzufriedenheit von vielen bayerischen Bürgern." Diese unzufriedenen CSU-Wähler wolle die AfD gewinnen. Auch sie hatte in Bayern und im Kreis Augsburg deutliche Einbußen hinnehmen müssen. (AZ)

