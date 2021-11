Autofahrer fährt in Stettenhofen eine Seniorin an

Ein Autofahrer erfasst eine 74-Jährige. Zwar gibt er falsche Personalien an, doch die Seniorin handelt "goldrichtig". Auch in Neusäß wird ein Fußgänger angefahren.

Falsche Personalien hat ein Autofahrer angegeben, der am Montag in Stettenhofen eine 74-jährige Frau angefahren hatte. Obwohl die Seniorin durch den Zusammenstoß stürzte und unter Schock stand, reagierte sie laut Polizei "goldrichtig".

Die 74-Jährige wollte gegen 17.40 Uhr die Gablinger Straße überqueren. Während sie noch über die Straße lief, bog ein Autofahrer, der vermutlich aus der Donauwörther Straße kam, in die Gablinger Straße ein. Der Mann übersah die 74-Jährige und fuhr sie an, woraufhin sie stürzte. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus und begab sich zu der Frau.

Unfall in Stettenhofen: Seniorin steht unter Schock

Nachdem er sich nach ihrem Befinden erkundigt hatte, übergab er ihr einen Zettel mit seinen Personalien und seinem Kennzeichen. Danach stieg er wieder ins Auto ein und fuhr davon. Die 74-Jährige stand zunächst noch unter Schock und begab sich nach Hause. Von dort meldete sie den Verkehrsunfall bei der Polizei.

Glücklicherweise habe sie sich jedoch nicht auf die Angaben des Unbekannten verlassen und noch an der Unfallstelle das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert, berichtet die Polizei. Dies war "Gold wert", da ihr der Fahrer vor Ort das falsche Kennzeichen seines Wagens und auch falsche Personalien aufgeschrieben hatte. Nun laufen die Ermittlungen zur wahren Identität des Fahrers

23-Jährige erfasst beim Ausparken in Neusäß einen Senior

Auch in Neusäß ist am Montag ein Senior von einem Auto erfasst worden. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Daimlerstraße ausparken. Als sie in Richtung Straße fuhr, übersah sie einen 74-jährigen Mann, der auf dem Weg zu seinem Auto war. Die junge Frau prallte mit der Stoßstange gegen ihn, wodurch er zu Boden stürzte. Dabei zog er sich Abschürfungen an der linken Wade und am Hinterkopf zu. Der 74-Jährige konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort jedoch wieder nach Hause gehen. Sachschaden entstand keiner. (thia)