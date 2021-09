Langweid

vor 49 Min.

Unbekannter zerkratzt BMW X5 in Stettenhofen

Der Fahrzeughalter parkt seinen SUV in Stettenhofen in der Straße Am Breitenbach. Der Tatzeitraum lässt sich allerdings nicht genau eingrenzen.

Einen BMW X5 hat ein Unbekannter in Stettenhofen zerkratzt. Der SUV stand in der Woche vom 13. bis 20. September in der Straße Am Breitenbach. Durch die Kratzer entstand dem Fahrzeughalter laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

