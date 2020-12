vor 49 Min.

Lastwagen kracht gegen Maschendrahtzaun

Ein Lastwagen kommt vermutlich von der Straße ab und kracht gegen einen Zaun bei Adelsried. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Lastwagen ist in einer scharfen Kurve an der Straße Schafweide in Adelsried vermutlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gekracht. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr am vergangenen Donnerstag ereignete. Ein Maschendrahtzaun wurde über eine Länge von acht Metern beschädigt.

Auch eine Thujahecke wurde in Adelsried beschädigt

Im weiteren Verlauf wurde auch noch eine Thuja-Hecke an der einmündenden Straße Hasenbühl beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ist der Verursacher des Schadens geflüchtet. Der Schaden liegt bei rund 1400 Euro. (kinp)

Themen folgen