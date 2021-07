Lange Suche beendet: Es gibt einen neuen Wirt "Auf der Alm" in Leitershofen

Plus Die Suche nach einem neuen Pächter für die Gaststätte "Auf der Alm" in Leitershofen hat ein gutes Ende genommen.

Die lange Suche ist beendet: Zur Freude der Fußballabteilung der TSV Leitershofen gibt es einen neuen Pächter für die Gastronomie "Auf der Alm".