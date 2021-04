Linienbus verliert Diesel bei Diedorf

Ein Linienbus hat bei seiner Tour durch Diedorfer Ortsteile Kraftstoff verloren. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Mehrere Dieselspuren wurden der Polizei am Samstagnachmittag in Ortsteilen von Diedorf (Lettenbach, Hausen, Oggenhof, Willishausen) gemeldet. Da diese oftmals an Haltestellen festgestellt wurden, musste man davon ausgehen, dass ein Linienbus den Kraftstoff verlor. Dieser Verdacht bestätigte sich. Der Busfahrer stellte selbst am Bahnhof in Diedorf fest, dass sein Bus Diesel verlor und beendete dort seine Fahrt. Ein Ersatzbus wurde organisiert.

Die Feuerwehr Diedorf und mehrere Wehren von Ortsteilen mussten ausrücken, um die Dieselspuren zu beseitigen. Es stellte sich heraus, dass der Bus einen technischen Defekt hatte. (kinp)