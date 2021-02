vor 18 Min.

Locker durch den Lockdown: Kochlöffel statt Badminton-Schläger

Plus Wie beim TSV Diedorf trotz Sportverbot die Gemeinschaft gepflegt wird: Online-Kochen mit dem Wirt der Trattoria Armonia da Nico.

Von Oliver Reiser

Wenn wir schon nicht gemeinsam Sport treiben oder gemeinsam Essen dürfen, dann wollen wir wenigstens gemeinsam kochen - unter diesem Motto werden in der Badminton-Abteilung des TSV Diedorf statt des Schlägers unter Anleitung von Nico Alpino, Inhaber der Trattoria Armonia da Nico im Diedorfer Seniorenzentrum in der Lindenstraße, Kochlöffel und Schneebesen geschwungen. "Die Jungs und Mädels sind Stammgäste bei mir, kommen nach dem Training und nach dem Spielen zum Essen", freut sich der gelernte Koch, dass er sein Wissen weitergeben darf. Da wirft das Vereinsmitglied, dessen beiden Söhne beim TSV Diedorf Fußball spielen, sogar am eigentlichen Ruhetag den Herd an. Ansonsten bietet er seinen Kunden täglich die gesamte Speisekarte To Go an. "Im ersten Lockdown ist das noch gut gelaufen, jetzt im zweiten Lockdown ist es furchtbar", klagt der 51-Jährige, "und auch die Hilfen sind noch nicht da."

Traditionelle italienische Gerichte

Da kommt ihm die Live-Koch-Aktion mit den Sportlern gerade recht. "Da komme ich auch vom Homeschooling weg. Ich bin froh, dass das meine Frau macht", lacht der Italiener, der ursprünglich aus Bergheim an der Bergstraße stammt und bereits das Deuringer und Diedorfer Sportheim bekocht hat. Bisher hat er Traditionsgerichte aus seiner Heimat wie Piccata Milanese oder Involtini alla Romana zubereitet, diesmal steht Zanderfilet an Zitronen-Weißwein-Sauce mit Pilzrisotto auf dem Plan.

Die Einkaufsliste und den Zugangslink hat Daniel Hornstein, der diese Aktion ins Leben gerufen hat, schon einige Tage vorher per E-Mail an die Teilnehmer/innen verschickt. "Der Fisch und der Zitronenpfeffer kann auch über Nico bezogen werden", sagt der Jugendwart der Badminton-Abteilung. Er filmt über Laptop und Handy, wie Nico Alpini, der Angesichts der Presse doch ziemlich nervös ist, die Zutaten und die Zubereitung erklärt. "Die Petersilie habe ich vergessen", schenkt er seinen Followern schon mal reinen Wein ein, mit dem er später noch die Sauce verfeinern wird.

Aus nächster Nähe sehen die Teilnehmer, wie die Pilze in der Pfanne schmurgeln. Bild: Marcus Merk

Das teuerste Gewürz der Welt

Zunächst werden Pilze und Zwiebel geschnitten und das Risotto angesetzt. Der Reis wird dabei mit einer bereits am Vortag hergestellten Gemüsebrühe aufgegossen. Dabei muss man immer wieder auffüllen und umrühren, dass nichts anklebt", lässt der Koch wissen und gibt einige Fäden Safran hinzu.

Locker durch den Lockdown: Nico Alpino Video: Oliver Reiser

"Das ist das teuerste Gewürz der Welt. Lasst nichts auf den Boden fallen", warnt Alpino seine Zuschauer. Dann kümmert er sich um den Fisch. Das Zanderfilet wird gewürzt und meliert, bevor es in die Pfanne kommt. In einer anderen Pfanne werden die Pilze angebraten und anschließend dem Risotto zugegeben. Ganz zum Schluss kommt noch ein gutes Stück Butter hinzu. "Damit es schön schlotzig wird", grinst Nico, um schließlich noch zwei Hände voll Parmesankäse unterzuheben.

So sieht das fertige Gericht aus: Zanderfilet in Zitronen-Weißwein-Sauce mit Pilzrisotto. Bild: Marcus Merk

"Normalerweise mache ich das alles gleichzeitig und das Gericht ist in 20 Minuten fertig. Beim Online-Kochen dauert das Ganze etwa eine Stunde", erklärt Alpino und gießt Weißwein über den kurz angebratenen Fisch. Der muss kurz reduzieren, bevor er mit Butter und Käse gebunden wird. Dann kann serviert werden. "Seid ihr auch fertig?", ruft er Richtung Laptop. Dort sind längst die schön dekorierten Teller aufgetaucht. Mahlzeit! Der nächste Online-Koch-Event findet am 22. Februar statt. Infos und Anmeldungen unter jugendwart@badminton-diedorf.de.

Daniel Hornstein vom TSV Diedorf trainiert zusammen mit Coach Iqbal aus Malaysia. Bild: Oliver Reiser

Übung für die Armarbeit

Daniel Hornstein organisiert für die Mitglieder des TSV Diedorf nicht nur Live-Koch-Events sondern auch Escape-room-Sessions und regelmäßiges Online-Training mit der Badminton Academy in Malaysia.

Locker durch den Lockdown: Malaysia Video: Oliver Reiser

Dort hat er selbst mal ein halbes Jahr trainiert. Von Coach Iqbal stammt auch die Übung. Was für die Armarbeit der Badmintonspieler gut ist, kann auch für das Rühren mit dem Schneebesen und dem Jonglieren mit Bratpfannen nicht schaden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen